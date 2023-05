Choć siódma edycja "Love Island" już dawno się zakończyła, to uczestnicy nie zamierzają dać o sobie zapomnieć. Julia Drewa na Wyspie Miłości nie zagościła długo, ale zdążyła doznać odrobiny sławy. Kobieta aktywnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej profil obserwuje prawie 30 tysięcy osób. Jakiś czas temu Julia wspominała fanom, że myśli o zabiegu pomniejszenia ust. Wszystko wskazuje na to, że właśnie się zdecydowała. Efektami podzieliła się w sieci.

Zobacz wideo "Love Island". Alicja w ostrych słowach odpowiada fanom, jak pokazano ją w programie

"Love Island". Julia zmniejszyła usta. Pochwaliła się efektem. "Było ciężko"

Julia nie odnalazła szczęścia w randkowym show. Mimo to została zapamiętana przez widzów. Przyczyniły się do tego dwie kwestie: burzliwa relacja z Kubą i odważny wygląd. Po powrocie do Polski uczestniczka sama przyznała, że w telewizji nie prezentowała się zbyt dobrze. "Moja twarz wyglądała bardzo niekorzystnie i jak sama gdzieś tam się zobaczyłam. W ogóle zdjęcia, sesja, no to trochę faktycznie gdzieś tam się wystraszyłam sama, bo byłam bardzo spuchnięta" - opowiadała wówczas na InstaStories.

Julia po udziale w "Love Island" zapowiedziała wielkie zmiany w wyglądzie. Postanowiła zmniejszyć usta. Właśnie pokazała się w nowym wydaniu. Trzeba przyznać, że metamorfoza wypadała bardzo korzystnie. Usta Julii są o wiele mniejsze, a co ważniejsze, nie sprawiają już wrażenia, jakby były sztucznie spuchnięte. Choć sam zabieg nie należał do najprzyjemniejszych "Było ciężko wczoraj" - napisała na Instagramie, to z pewnością było warto.

Agata i Hubert zwyciężyli siódmą edycję "Love Island". Droga do ich związku była raczej wyboista. W pewnym momencie kobieta znudzona partnerem dopuściła się zdrady i złożyła na ustach Adama soczysty pocałunek. Sytuacja spowodowała nie lada komplikacje. Całe szczęście z biegiem czasu kryzys udało się zażegnać.

Jakiś czas temu Agata na Instagramie wróciła wspomnieniami do tego pamiętnego dnia. Nie była dla siebie zbyt łaskawa. Przyznała, że żałuje. "Ten kryzys pozwolił zbudować mi i Hubertowi mocny fundament w relacji, docenić siebie i wiele uświadomić. Co nie zmienia faktu, że było oczywiście to złe zachowanie, które mocno krytykuje i go nie popieram. Oglądałam ostatnio odcinek i byłam szczerze zażenowana" - napisała. Zobacz też: "Love Island". Życie Beaty i Kamila wkrótce się zmieni. Podjęli ważną decyzję. Dotyczy ich przyszłości.