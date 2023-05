"M jak miłość" emitowane jest w Telewizji Polskiej od 2000 roku. Przez dwie dekady serial zdążył zgromadzić niemałą rzeszę fanów, a widzowie z ogromnym zaciekawieniem śledzą kolejne zawiłe losy rodziny Mostowiaków. Nie da się ukryć, że kultowy serial przyczynił się do popularności wielu gwiazd m.in. Katarzyny Cichopek, Anny Muchy, czy braci Mroczków. Przez lata z produkcją pożegnało się wiele sławnych postaci np. Małgorzata Kożuchowska, która wcielała się w rolę Hanny Mostowiak. Postać została uśmiercona, a jej okoliczności do dziś są wspominane. Czy podobne losy spotkają Marcina Mroczka? Nad serialowym Piotrkiem wiszą czarne chmury. Kinga może zostać sama z czwórką dzieci.

Ostatnio jednym z najbardziej emocjonujących wątków w "M jak miłość" jest małżeństwo Zduńskich, a konkretnie problemy zdrowotne Piotrka. Najwierniejsi fani z pewnością zauważyli, że w najnowszych odcinkach prawnik jest w słabej formie i często źle się czuje. Ma zawroty głowy i trudności z oddychaniem. Zdarzyło mu się nawet zemdleć.

Bliscy Piotrka doskonale zdają sobie sprawę z jego problemów. Niestety sam zainteresowany nic sobie z tego nie robi. Piotrek ewidentnie bagatelizuje sprawę. Nie daje się namówić na badania specjalistyczne i unika wizyty u kardiologa. W ostatnim odcinku bieżącego sezonu, przyjdzie mu za to srogo zapłacić. W 1736. odcinku "M jak miłość" dojdzie do tragicznej sytuacji. Widzowie będą mieli zmrożoną krew w żyłach. Piotrek wybierze się na spacer i niespodziewanie zemdleje. Zrozpaczona Kinga zadzwoni po pogotowie, a później rozpocznie reanimację męża. Okaże się, że Piotrek będzie miał zawał. W karetce dojdzie nawet do zatrzymania akcji serca. Mężczyzna w ciężkim stanie zostanie przewieziony do szpitala.

Przy łóżku Piotrka będą czuwali najbliżsi. Pojawi się Kinga, jego mama Maria i brat Paweł. Fani mogą obawiać się o śmierć jednego z ulubionych bohaterów. Jednak na zdjęciach z nowych odcinków "M jak Miłość" możemy dostrzec jego postać. Wszystko wskazuje na to, że zawał będzie niebezpieczną sytuacją, która być może da w końcu Piotrkowi do myślenia.

"M jak miłość". Koniec sezonu zbliża się wielkimi krokami. Co jeszcze wydarzy się w najnowszych odcinkach?

Dla fanów "M jak miłość" mamy smutną informację. W tym roku odcinek kończący serię zostanie wyemitowany wyjątkowo wcześnie. Ostatni odcinek zostanie wyemitowany 30 maja. Co wydarzy się przed przerwą w emisji? Na widzów czeka prawdziwy rollercoaster i kolejna dawka emocji. W 1731. odcinku Marysia kolejny raz wejdzie w konflikt z przełożoną Kalinowską. Tym razem zarozumiała lekarka obierze sobie za cel Basię i to na nią wyleje swoje frustracje. Na Łukasza czekają wielkie zawodowe zmiany. Młody mężczyzna postanowi porzucić pracę w przychodni i przyjmie propozycje zatrudnienia na stanowisko rehabilitanta w drużynie piłkarek ręcznych. Z kolei w 1732. odcinku Iza w trosce o dzieci zdecyduje się odsunąć od Radka. Natomiast Marcina kolejny raz odwiedzi tancerka Kamila. Kobieta przypadkowo spotka się z Mają i Szymkiem i bardzo przypadnie im do gustu. Jesteście fanami serialu? Premierowe odcinki "M jak miłość" są emitowane w każdy poniedziałek i wtorek o godzinie 20:55 na antenie TVP 2. Zobacz też: Joanna Koroniewska chce wrócić do "M jak miłość"? "To oczywiste".