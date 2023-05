Wobec Magdy Gessler nie da się przejść obojętnie. Słynna restauratorka nie lubi stagnacji i uwielbia, gdy coś się dzieje dookoła. Jej upodobanie do kolorów widoczne jest m.in. w starannie wyszukanych stylizacjach. Burza blond włosów, barwne i krzykliwe ubrania oraz mnóstwo biżuterii, to jej znak rozpoznawczy. Zastanawialiście się kiedyś, jak mieszka królowa polskiej gastronomii? Minimalizmu tam nie znajdziecie.

REKLAMA

Zobacz wideo Lara Gessler o najmie mieszkania. Wyjaśnia, dlaczego nie zdecydowała się na zakup

Tak mieszka Magda Gessler. Jej dom to istne kolorowe szaleństwo

To, co możemy zobaczyć we wnętrzach domu Magdy Gessler, nieco pokrywa się z jej stylizacjami. Restauratorka mieszka w podwarszawskich Łomiankach. Ma do swojej dyspozycji sporą posiadłość. W jej willi królują przepych, liczne barwy i wiekowe meble. W domu Magdy Gessler dzieje się naprawdę sporo. Wszystkie wnętrza są bardzo eklektyczne. Na ścianach wiszą obrazy. Pomieszczenia pełne są kolorów, a na półkach stoją różnorodne drobiazgi z każdej strony świata.

"Kuchenne rewolucje". Gessler gorzko o właścicielu. "Apetyt zaćmił ci mózg"

Tak mieszka Magda Gessler - korytarz

Od samego wejścia w oczy rzucają się ściany w intensywne barwy. W korytarzu Magdy Gessler króluje pomarańcz. W niektórych miejscach ściany wyłożone są ciemnym drewnem. Takie samo znajduje się na podłodze i schodach. Oprócz tego uwagę przykuwa wzorzysty dywan. Z korytarza można wejść na pierwsze piętro lub okazałym łukiem przejść do salonu.

Tak mieszka Magda Gessler Instagram/@magdagessler_official

Tak mieszka Magda Gessler - kuchnia

Kuchnia jest sercem każdego domu. U Magdy Gessler jest ona bardzo tradycyjna. Meble są białe, zdobione licznymi elementami drewna. Uwagę zwracają drobno układane płytki i bufiaste zasłony. W jednym z kątów stanął też specjalistyczny piec do wypieków. Z pewnością restauratorka upiekła w nim niejeden bochenek chleba.

Tak mieszka Magda Gessler Instagram/@magdagessler_official

Tak mieszka Magda Gessler - sypialnia

W sypialni Magdy Gessler możemy znaleźć iście królewskie łoże. Restauratorka sypia jak księżniczka. Nad głową ma wielkie kotary i baldachim niczym z bajki. W tym pomieszczeniu królują ciepłe kolory. Pełno tu pomarańczowych, żółtych i różowych barw. Gdzieniegdzie wkrada się również trochę czerwieni. Zaraz obok łóżka stoi wygodny i wzorzysty puf o eleganckich nogach. Takie rozwiązanie jest jednym z najmodniejszych w tym sezonie. Całość dopełnia wyszukany żółty dywan w pszczoły.

Tak mieszka Magda Gessler Instagram/@magdagessler_official

Tak mieszka Magda Gessler - elewacja

Nie tylko ściany wewnątrz, ale i elewacja na zewnątrz budynku jest pomalowana na pomarańczowy kolor. Wszystko wskazuje na to, że jest to jedna z ulubionych barw restauratorki. Magda Gessler może się pochwalić sporym i zadbanym ogrodem, w którym jest pełno sezonowych roślin. Może się to wydać nieoczywistym rozwiązaniem, ale okna budynku zostały pomalowane na ciemną zieleń. Taki kontrast w stosunku do koloru elewacji wywołuje niespodziewany efekt. Możemy się poczuć prawie jak na słonecznym południu Europy.

Tak mieszka Magda Gessler Instagram/@magdagessler_official