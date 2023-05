Magda Gessler od 12 lat przemierza Polskę wraz z programem "Kuchenne rewolucję", by ratować kolejne lokale gastronomiczne. Nie da się ukryć, że znana i ceniona restauratorka niejednemu już pomogła, jednak nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Tym razem Magda Gessler otrzymała błagalny list z prośbą o pomoc od nowych właścicieli restauracji, w której kilka lat temu, została przeprowadzona rewolucja.

"Kuchenne rewolucje". Nowi właściciele toną w długach. "Nie mamy skąd dobierać"

W najnowszym odcinku "Kuchennych rewolucji" Magda Gessler przybyła z odsieczą do Kielc. Sylwia i Tomek nie mieli zielonego pojęcia o gastronomii, ale gdy o pomoc poprosił ich szwagier, zgodzili się. Poprzedni właściciel obiecywał gruszki na wierzbie, jednak bardzo szybko się zmył, a Sylwia i Tomek zostali sami na placu boju. Mierzyli się z brakiem wiedzy, buntowniczym personelem i trudną sytuacją finansową. Oszczędności szybko się wyczerpały. Trzeba było sięgnąć po pożyczkę. Teraz zostali z długami o wysokości niemalże 400 tysięcy złotych. "Oszczędności, jakie miałem włożyłem tutaj. Potem zaczęły się już kredyty" - mówił właściciel. "Jest ciężko, nie mamy już skąd dobierać" - dodała właścicielka.

"Kuchenne rewolucje"Magda Gessler po raz drugi zawitała do tego samego lokalu. W czym tkwił problem?

Gdy Magda Gessler przybyła do restauracji Grande Cozze od razu poprosiła o rozmowę byłą kucharkę. Okazało się, że byłemu właścicielowi na tyle dobrze powiodło się po rewolucjach, że przehulał wszystkie pieniądze. "Zobaczymy, co zostało ze mnie w tym miejscu. Może same kości" - zażartowała Magda Gessler. Przystawka zapowiadała się nad wyraz dobrze. Restauratorka nie szczędziła jej pochwał. Pomidorowa również wypadła bardzo dobrze. Kotlet okazał się przeciętny. Za to makaron nie należał do najgorszych. "Miejscu z tak nieciekawą przeszłością trudno dać nowe życie" - podsumowała, wychodząc.

Kolejnego dnia przyszła pora na rozmowę z nowymi właścicielami oraz wielki test czystości lokalu. Gdy restauratorka poznała historię Sylwii i Tomka i dowiedziała się, że w ogóle nie znają się na kuchni, dała im krótkie podsumowanie. "Miałeś apetyt na pieniądze i ten apetyt zaćmił ci mózg" - skwitowała. Gdy na jaw wyszła prawda o zadłużeniu, Magda Gessler aż przetarła oczy ze zdziwienia. "To brzmi jak gra hazardowa. Muszę się odegrać" - powiedziała. Pocieszeniem okazał się być w miarę utrzymany porządek. Test białej rękawiczki przeszedł pomyślnie. Trochę brudu znalazło się jedynie na wewnętrznej stronie okapu.

"Kuchenne rewolucje". Magda Gessler odświeżyła lokal. W roli głównej cytryna

Następnego dnia przyszła pora na wprowadzenie zmian. Magda Gessler miała ściśle opracowany plan na to, jak poprawić sytuację bytową podupadającego lokalu. Restauracja otrzymała nową nazwę Trattoria Buon Posto, a w menu znajdują się głównie dania z dodatkiem cytryn. Gotowanie przeszło pomyślnie. Lokal zyskał odświeżoną przestrzeń. Od teraz dużo w nim żółtego i innych ciepłych kolorów. Finałowa kolacja wypadła fenomenalnie. Goście zachwycali się nie tylko wykwintnymi potrawami, ale i nowym wystrojem.

Po kilku tygodniach Magda Gessler zdecydowała się powrócić do restauracji Trattoria Buon Posto. Co zastała na miejscu? Salę pełną gości. Cytryna nadziewana wypadła świetnie. "Ślicznie podane, pięknie pachnie" - chwaliła. Zielony rosół okazał się przepyszny. Z kolei, cielęcina z kopytkami aż zaparła dech w piersiach restauratorce. "Danie wyborne, pycha" - podsumowała. Wygląda na to, że lokal w Kielcach po raz drugi przeszedł udaną rewolucję.

"Kuchenne rewolucje". Gdzie i kiedy oglądać?

"Kuchenne rewolucje" z Magdą Gessler w roli głównej emitowane są regularnie w każdy czwartek o godzinie 21:35 na antenie TVN. Odcinki trafiają także do serwisu internetowego player.pl, gdzie można je przedpremierowo obejrzeć. Zobacz też: Magda Gessler nie ma dużo czasu dla wnuków. Nena ogląda ją w telewizji [PLOTEK EXCLUSIVE].