Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki rozpoczęli swoją znajomość na planie serialu "Czas honoru". Lena i Janek, czyli bohaterowie, których odgrywali, byli w związku. Aktorzy przez wiele lat się przyjaźnili. Po czasie narodziło się między nimi uczucie. Musieli jednak dojrzeć do prawdziwej relacji.

Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki długo ukrywali swoją miłość

Gdy zaczęły się nagrywki do serialu "Czas honoru", Więdłocha i Pawlicki byli w innych związkach. Aktorka była widywana u boku Macieja Musiała i Sebastiana Fabijańskiego. Pawlicki z kolei tworzył relację z Marią Stefańską. W tamtym okresie oboje nie byli stabilni w uczuciach. "Mam 32 lata, wiele związków i przygód za sobą. Zaprowadziło mnie to donikąd" - powiedział aktor w rozmowie z magazynem "Pani". Choć Więdłocha i Pawlicki dali sobie szansę, nic z tego nie wyszło. Wszystko zmieniło się w 30. urodziny aktorki. Wtedy ich uczucie rozkwitło. Połączyły ich te same wartości i wspólne podejście do życia.

Choć Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki nie wypowiadają się na temat swojej relacji, co jakiś czas do mediów trafiają informacje na temat ich małżeństwa. Para zaręczyła się 2016 roku. Pawlicki zabrał ukochaną do krakowskiej restauracji pod Wawelem i oświadczył się w urokliwej scenerii. Pobrali się dwa lata później w tajemnicy przed mediami. Zakochani dostali nawet błogosławieństwo od papieża Franciszka.

Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki chronią swoją prywatność

Mimo że Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki są osobami publicznymi, bardzo cenią sobie prywatność. Choć oboje są aktywni w mediach społecznościowych, stronią od publikowania prywatnych ujęć. W 2021 roku wyszło na jaw, że aktorzy zostali rodzicami. Fani nie kryli zaskoczenia. Więdłocha i Pawlicki do tej pory nie opublikowali wizerunku swojego dziecka. Ostatnio jednak wspólnie zagościli na planie "Dzień dobry TVN". W śniadaniówce opowiedzieli o kulisach produkcji "Mój Agent 2".