Kinga Mendrala popularność zyskała dzięki udziałowi w pierwszej edycji programu "True Love". Wpadła tam w oko Marcinowi. Uczestnicy szybko zaczęli budować relację, jednak po krótkim czasie okazało się, że wybuchowy charakter piłkarza jest istotną przeszkodą w tworzeniu udanego związku. Modelka odpadła z programu, a po powrocie do Polski zaczęła publikować zdjęcia w towarzystwie Przemka, uczestnika, który w "True Love" występował tylko przez moment. Teraz fanów formatu zelektryzował nowy wpis rzekomej pary.

Zobacz wideo "True Love". Zwycięzcy programu o wrażeniach po finale. Co było dla nich najtrudniejsze?

"True Love". Kinga Mendrala w sukni ślubnej u boku Przemka. Skomentowała finał programu

Na zdjęciach opublikowanych przez byłą uczestniczkę show widzimy uśmiechniętą parę nowożeńców. Wszystko wskazuje na to, że Przemek i Kinga sformalizowali swój związek. W poście pojawiły się też informacje o agencjach ślubnych, które wspierały ich podczas tej szczególnej uroczystości. We wpisie Mendrala nawiązała także do niedawnego finału "True Love". Zapytała widzów o wrażenia dotyczące uczestników, którzy na planie programu nawiązali romantyczne relacje.

Koniec "True Love", czy może początek? Widzicie przed obecnymi parami wspólną przyszłość? A może spodziewacie się jakichś dodatkowych par pomiędzy resztą uczestników? Państwo Dyjas pozdrawiają - czytamy na Instagramie.

"True Love". Kinga Mendrala i Przemek Dyjas wzięli ślub? Fani swoje wiedzą. "To tylko zdjęcia"

Internauci są jednak sceptycznie nastawieni do rzekomego ślubu uczestników "True Love". Zdaniem części z nich, zdjęcia pochodzą z sesji zdjęciowej zrealizowanej dla agencji fotograficznej. Tajemnicą nie jest, że zarówno Przemek, jak i Kinga, pracują w branży modelingowej. Ponadto Dyjas jakiś czas temu publikował zdjęcia z pokazu mody ślubnej, jest więc bardzo prawdopodobne, że to właśnie tam spotkał swoją koleżankę z programu "True Love". Przemek i Kinga nabrali swoich obserwatorów? No cóż, plan nie do końca się powiódł, bowiem część z nich nie dała się jednak wpuścić w maliny i szybko połączyła kropki: "No cóż, to tylko zdjęcia, ale życzę powodzenia i szczęścia".