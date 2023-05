Trzeba przyznać, że program "Rolnicy. Podlasie" jest jednym z największych hitów na kanale Fokus TV. Format emitowany jest od czterech lat i doczekał się już pięciu sezonów. Widzom przypadła do gustu formuła produkcji i z ogromnym zaciekawieniem śledzą kolejne losy bohaterów. Do najbardziej rozpoznawalnych uczestników telewizyjnego show możemy zaliczyć m.in. Gienka i Andrzeja. Panowie potrafią rozbawić widzów do łez. Tym razem wzięli się za sprzątanie. Musicie to zobaczyć.

REKLAMA

Zobacz wideo W jaki sposób swoje domy urządzili uczestnicy programu "Rolnik szuka żony"?

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej i Gienek wzięli się za sprzątanie. "Widać i słychać, jaki tu porządek"

W ostatnim odcinku "Rolnicy. Podlasie" Gienek i Andrzej z Plutycz mierzyli się z błotem. Przed ich domem rozciągało się przeogromne bagno. Ten materiał wzbudził sporo kontrowersji. Dlatego panowie postanowili porządnie wziąć się za sprzątanie. Nie obyło się bez posiłków. Do akcji wkroczył Sławek.

"Rolnicy. Podlasie". Majówka u Gienka skończyła się... aresztem

We trójkę mieli nie lada orzech do zgryzienia. Musieli dokładnie wyczyścić zapuszczoną wannę. Później miała ona służyć jako koryto dla zwierząt. W najnowszym odcinku mogliśmy zobaczyć, z jakimi efektami udało im się wykonać to zadanie. Okazuje się, że historia może pochwalić się szczęśliwym zakończeniem. Wanna została dogłębnie wyczyszczona. Wszystko za sprawą alternatywnego rozwiązania. W pewnym momencie jeden z nich wpadł na niekonwencjonalny pomysł i zaczął czyść wannę puszką po piwie.

'Rolnicy. Podlasie'. Andrzej i Gienek sprzątają https://www.youtube.com/watch?v=S7lNXKbbdfE

Na tym porządki się nie zakończyły. Wspólnymi siłami panowie ogarnęli również oborę. Później przenieśli do niej wypucowaną wannę, gdzie Gienek dorzucił warzywa, a Sławek dołożył zwierzętom siana. "Dawaj, dawaj, a resztę pozbieraj, żeby porządek był" - dyrygował Gienek. "Widać i słychać, jaki tu porządek" - podsumował nieco ironicznie Sławek. Po zakończonej pracy panowie byli z siebie bardzo zadowoleni, a zwierzęta mogły się cieszyć prawdziwą wyżerką.

"Rolnicy. Podlasie". Monika z Pokaniewa w pełnym makijażu. Zachwyciła widzów

"Rolnicy. Podlasie". Majówka u Gienka skończyła się w areszcie

Dwa lata temu majówka u Gienka z programu "Rolnicy. Podlasie" zakończyła się poważnym incydentem. Bohater wylądował na komisariacie. Cała sytuacja została nagrana, a następnie opublikowana w sieci. Na filmie mogliśmy zobaczyć, jak policjanci skuwają Gienka. Mężczyzna został przewieziony na pobliski komisariat. Interwencja policyjna była związana ze zgłoszeniem, które informowało o zbyt dużej ilości osób przebywających na terenie posesji Gienka. Wówczas mężczyzna usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej policjanta oraz znieważenia funkcjonariusza. Śledzicie losy bohaterów programu "Rolnicy. Podlasie"? Premierowe odcinki są emitowane w każdą niedzielę o godzinie 20:00 na kanale Fokus TV. Zobacz też: "Rolnicy. Podlasie". Emilia zaskoczyła fanów wyjątkowym zaproszeniem. To pierwsza taka sytuacja. Kusi kozoterapią.