Przemek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" schudł 13 kg. Ma swój sekret

Przemek to uczestnik ósmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Bohater matrymonialnego show TVN-u został dobrany w parę z Justyną. Małżeństwo miało zadziałać na zasadzie przeciwieństw - on opanowany i spokojny, a ona dominująca i wybuchowa. Para jednak, zamiast się uzupełniać, wzniecała między sobą coraz większe konflikty. Ostatecznie zrezygnowany Przemek zablokował Justynę w telefonie i obydwoje zaczęli prać brudy w internecie. Jego cierpliwość wobec partnerki na tyle spodobała się widzom, że zaskarbił sobie ich sympatię. Dziś może cieszyć się gronem wiernych obserwatorów na Instagramie, gdzie wrzuca kadry z codzienności. Od czasu udziału w programie sporo się zmienił.

Przemek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeszedł metamorfozę

Przemek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na ostatnich zdjęciach prezentuje się znacznie inaczej niż w programie. Mężczyzna ewidentnie polubił sport, przez co jego sylwetka wysmuklała, a zarazem nabrała trochę mięśni. Efekty zawdzięcza pracy na siłowni i diecie. W jednym z postów zdradził, że w rok udało mu się schudnąć aż 13 kilogramów. Co ciekawe, nie korzystał z profesjonalnych dietetyków. Zażartował, że wykorzystał własny sposób, który potocznie nazwał... MŻ ("mniej żreć"). Motywacją dla mężczyzny były względy zdrowotne i poprawa samopoczucia. Nad sylwetką miał zacząć pracować już przed rozpoczęciem zdjęć do "Ślubu". "Chodzenie na siłownię od prawie roku plus dieta dały efekty".

"Dziękuję za wszystkie miłe słowa od was! Dają motywację do dalszej pracy" - napisał dumny Przemek. W ostatnim czasie wybiera także wędrówki po górach. Zamiast morderczych treningów stawia na trekking. Na Instagramie podsumował efekty. Nie ukrywał, że to pomaga utrzymać mu szczupłą sylwetkę. Liczby przebytych kilometrów i spalonych kalorii robią wrażenie.

Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" też przeszła przemianę

