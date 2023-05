Rozpoczęła się 67. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji. Za nami pierwsze eliminacje do wielkiego finału. Na scenie pojawili się artyści z 15 krajów. Każdy z nich zaprezentował się na scenie w Liverpoolu. Tylko dziesięcioro z nich miało szansę na finał.

Eurowizja 2023. Wiemy, kto przeszedł do finału

Za nami pierwsze eliminacje do finału tegorocznej Eurowizji. W tym roku finał wyjątkowo nie odbędzie się w Ukrainie, pomimo wygranej ukraińskiego zespołu Kalush Orchestra w 2022 roku. Całość odbywa się pod hasłem "United by music". Po długich oczekiwaniach, ogłoszono, kto przechodzi do wielkiego finału. O losach artystów decydowali widzowie z całego świata. Oto najlepsza dziesiątka:

Chorwacja - Let 3 – „Mama šc!

Mołdawia - Pasha Parfeny – „Soarele si luna"

Szwajcaria - Remo Forrer – „Watergun"

Finlandia - Käärijä – „Cha Cha Cha"

Czechy - Vesna – „My Sister’s Crown"

Izrael - Noa Kirel – „Unicorn"

Portugalia - Mimicat – „Ai coração"

Szwecja - Loreen – „Tattoo"

Serbia - Luke Black – „Samo mi se spava"

Norwegia - Alessandra – „Queen of Kings"

Reprezentanci pozostałych pięciu krajów musieli pożegnać się z finałem. Dziesięcioro zwycięzców wystąpi już w sobotę na scenie w Liverpoolu. Finał odbędzie się 13 maja. Widzowie mają swoich faworytów. Wśród internautów pojawiły się głosy, że Loreen ze Szwecji ma największe szanse na zostanie tegoroczną zwyciężczynię konkursu.

Eurowizja 2023. Chorwacja wywołała emocje wśród widzów. "Dlaczego to zrobili?"

Eurowizja 2023. Kiedy wystąpi Blanka?

Reprezentantka Polski będzie walczyć o miejsce w półfinale w czwartek 11 maja. Blanka wykona piosenkę "Solo". Na scenie pojawi się jako dziewiąta z 16 artystów. Transmisję z półfinału będzie można oglądać w Telewizji Polskiej.