Wystartowała tegoroczna edycja Konkursu Piosenki Eurowizji. Tym razem wydarzenie odbywa się w M&S Bank Arenie w Liverpoolu. Hasło imprezy brzmi "United by Music". Łącznie w konkursie zmierzy się ze sobą aż 37 państw. Występy podzielono na trzy koncerty. Pierwszy półfinał wzbudził mieszane uczucia widzów. W mediach społecznościowych zawrzało.

REKLAMA

Zobacz wideo Cleo o Eurowizji. Jak ocenia występ Blanki i jak wspomina swój występ z Donatanem?

Eurowizja 2023. W sieci zawrzało po występie Chorwacji

Na to wydarzenie fani czekali kilka miesięcy. Rozpoczął się pierwszy półfinał do Konkursu Piosenki Eurowizji. Niektóre występy były szczególnie komentowane w sieci. Szczególnie kontrowersyjny był występ reprezentantów Chorwacji. Ich piosenka od samego początku była uważana za "szaloną". W sieci zawrzało. Tuż po tym, jak oficjalny profil konkursu opublikował post w mediach społecznościowych z chorwackimi artystami, fani zaczęli komentować. Widzowie mieli mieszane odczucia. Przeważały negatywne opinie. "To było tak straszne, zastanawiam się, czemu wybrali akurat tę piosenkę", "Dlaczego oni sobie to zrobili? Wciąż nie wiem co się stało". Wśród komentujących pojawiły się także osoby, które były zachwycone występem. "A ja uważam, że to jedynie satyra. Uwielbiam ich", "To było chaotyczne, ale też świetne", "To było tak śmieszne, mam nadzieję, że wygrają" - czytamy w komentarzach na Facebooku.

Eurowizja 2023. Harmonogram

Drugi finał Konkursu Piosenki Eurowizji odbędzie się już w czwartek 11 maja. Swoje umiejętności zaprezentują artyści z pozostałych krajów. Na scenie pojawi się także reprezentantka Polski, Blanka. Wykona kultową piosenkę "Solo". Finał międzynarodowego konkursu odbędzie się w sobotę, 13 maja ZOBACZ TEŻ: Księżna Kate wyznała, jak nazywa najmłodszego syna. Louis ma uroczy pseudonim