Eurowizja 2023 już za rogiem. Przypominamy, że w tym roku reprezentantką naszego kraju została Blanka. Na scenie w Liverpoolu zaprezentuje piosenkę "Solo". Tegoroczne preselekcje były w Polsce bardzo emocjonujące, a wobec samej wokalistki narosło sporo kontrowersji. Pierwszy półfinał konkursu odbędzie się 9 maja, a drugi - w którym wystąpi Blanka - dwa dni później. Eurowizja 2023 będzie pierwszą od lat edycją ze zmianami w systemie głosowania. Co się zmieni?

REKLAMA

Zobacz wideo Blanka o petycji związanej ze zmianą werdyktu. Czuje się zagrożona?

Eurowizja 2023. Co się zmieni?

Dotychczas o awansie do finału decydowali zarówno widzowie, jak i jury. W tym roku ta decyzja należeć będzie jedynie do głosujących przez SMS i telefony. Głos jurorów będzie brany pod uwagę tylko w finale show. To jednak nie koniec nowości. Po raz pierwszy w historii wpływ na wybór zwycięzcy Eurowizji będą mieć również fani z całego świata, a nie tylko Europy i Australii. Widzowie będą mogli odpłatnie oddać głosy w internecie, używając do tego swoich lokalnych kart kredytowych. Do tej pory potrzebne były numery telefonów. Ma to według organizatorów podkreślić popularność Eurowizji na całym świecie.

Internauci zachwyceni kreacją Blanki. Piosenkarka została królową memów

Pierwszy półfinał Eurowizji 9 maja

W pierwszym półfinale, który odbędzie się 9 maja, zaprezentuje się 15 wykonawców. W głosowaniu będą mogli wziąć udział widzowie z państw uczestniczących, a także z Francji, Niemiec i Włoch. Koncert uświetnią występy takich artystów, jak m.in. Rita Ora oraz Rebecca Ferguson w duecie z Alyoshą. W jakiej kolejności wystąpią kandydaci?

Norwegia. Alessandra - "Queen of Kings" Malta. The Busker - "Dance Out Own Party" Serbia. Luke Black - "Samo mi se spava" Łotwa. Sudden Lights - "Aij?" Portugalia. Mimicat - "Ai coração" Irlandia. Wild Youth - "We Are One" Chorwacja. Let 3 - "Mama ŠC!" Szwajcaria. Remo Forrer - "Watergun" Izrael. Noa Kirel - "Unicorn" Mołdawia. Pasha Parfeny - "Soarele ?i luna" Szwecja. Loreen - "Tattoo" Azerbejdżan. TuralTuranX - "Tell Me More" Czechy. Vesna - "My Sister’s Crown" Holandia. Mia Nicolai i Dion Cooper - "Burning Daylight" Finlandia. Käärijä - "Cha cha cha"

Blanka jest singielką. Zdradziła, dlaczego jej serce wciąż jest wolne

Eurowizja. Kiedy wystąpi Blanka? Drugi półfinał Eurowizji 11 maja

W drugim półfinale, który odbędzie się 11 maja, zobaczymy Blankę. Wokalistka zaprezentuje się jako dziewiąta w kolejności. W głosowaniu będą mogli wziąć udział widzowie z państw uczestniczących, a także z Hiszpanii, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Podczas tego koncertu wystąpi w sumie 16 wykonawców.

Dania. Reiley - "Breaking My Heart" Armenia. Brunette - "Future Lover" Rumunia. Theodor Andrei - "D.G.T. (Off and On)" Estonia. Alika - "Bridges" Belgia. Gustaph - "Because of You" Cypr. Andrew Lambrou - "Break a Broken Geart" Islandia. Diljá - "Power" Grecja. Victor Vernicos - "What They Say" Polska. Blanka - "Solo" Słowenia. Joker Out - "Carpe diem" Gruzja. Iru - "Echo" San Marino. Piqued Jacks - "Like An Animal" Austria. Teya i Salena - "Who the Hell Is Edgar" Albania. Albina i Familja Kelmendi - "Duje" Litwa. Monika Linkyt? - "Stay" Australia. Voyager - "Promise"

Eurowizja 2023. Blanka jak księżniczka na "morskim" dywanie. Widzicie napis na sukni?

Eurowizja 2023. Gdzie i kiedy oglądać?

Wszystkie koncerty Konkurs Piosenki Eurowizji transmitowane będą w TVP1 i TVP Polonia, a także na stronie tvp.pl. od godz. 21.00. Koncerty będzie można śledzić też na YouTube. Oficjalny kanał Eurowizji będzie transmitował półfinały, jak i finały show. Będziecie oglądać?