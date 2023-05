Widzowie już odliczają dni do premiery najnowszego sezonu "Hotelu Paradise". Lada moment siódma edycja randkowego show pojawi się w emisji. Produkcja przygotowała dla fanów kilka niespodzianek. Nowy sezon otrzymał nieco zmodyfikowaną nazwę "Hotel Paradise All Star". To jeszcze nie wszystko. W tej serii pojawią się znane widzom twarze. Ostatnio pisaliśmy o tym, że fani mają już swoje typy. Chwilę później produkcja ujawniła tożsamość pierwszej uczestniczki. Teraz my zdradzamy kolejnego uczestnika. To niezły przystojniak. Możecie go kojarzyć.

"Hotel Paradise All Star". Znamy kolejnego uczestnika. Łukasz to niezły przystojniak. Pamiętacie go?

Obok Basi Pędlowskiej w najnowszej edycji zobaczymy Łukasza Książkiewicza, znanego szerszej publiczności pod pseudonimem "Blondino". Mężczyzna wystąpił w pierwszej edycji "Hotelu Paradise". Uczestnik był pełen energii i optymizmem zarażał innych mieszkańców willi. W programie nie udało mu się odnaleźć drugiej połówki. Za to stworzył bliską relację z Martyną. Para nie nawiązała romantycznej relacji. Zdecydowali się na przyjaźń. Razem dotarli aż do finału, ale nie udało im się stanąć na ścieżce lojalności.

Po zakończeniu nagrań do programu Łukasz próbował swoich sił w show-biznesie. Później rozpoczął przygodę z muzyką i skupił się na produkcji własnych utworów. Tworzy muzykę o charakterze latino, a jego największym marzeniem jest zagranie koncertu przed tłumem wiwatującej publiczności. Dlaczego Łukasz zdecydował się powrócić do "Hotelu Paradise" i ponownie wystąpić w telewizji? Chce pokazać światu swoją muzykę i poznać wspaniałych ludzi, z którymi będzie miał szansę na zbudowanie nowej relacji.

Przede wszystkim to świetna okazja do tego, by pokazać światu moją muzykę. Dodatkowo poprzednim razem bardzo dobrze się bawiłem i poznałem wspaniałych ludzi. Liczę więc, że i tym razem spotkam na swoje drodze super osoby oraz przeżyję kolejną niezapomnianą przygodę - opowiadał.

'Hotel Paradise All Star'. ŁUKASZ 'BLONDINO' KSIĄŻKEWICZ Materiały promocyjne

Trzeba przyznać, że najnowszy sezon "Hotelu Paradise" zapowiada się iście fascynująco. W związku z tym nie pozostaje nic innego, jak wyczekiwać na premierę. Pierwszy odcinek "Hotelu Paradise All Stars" zostanie wyemitowany w czwartek 25 maja na antenie TVN 7.

"Hotel Paradise". Co słychać u pozostałych uczestników? Wiktoria znów ma problemy zdrowotne

Wiktorię Gąsior poznaliśmy w czwartej edycji "Hotel Paradise". Uczestniczka nie zdobyła zaufania wśród pozostałych mieszkańców. Wręcz przeciwnie. Po powrocie do Polski mierzyła się z ogromną falą hejtu, co odcisnęło piętno na jej zdrowiu psychicznym. W pewnym momencie trafiła nawet do szpitala. Gdy powoli wyszła na prostą, pojawił się kolejny problem. Tym razem z ręką. Wiktoria utrzymuje kontakt z fanami. W mediach społecznościowych relacjonowała leczenie i podzieliła się diagnozą.