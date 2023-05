Choć finał siódmej edycji "Love Island" już dawno za nami, to echa randkowego show nie milkną. Po wystąpieniu w telewizji uczestnicy zyskali rozpoznawalność i aktywnie działają w mediach społecznościowych. Ostatni sezon zwyciężyła Agata z Hubertem. Ich droga do miłości nie była usłana różami. Wręcz przeciwnie, w programie musieli zmierzyć się z kilkoma poważnymi kryzysami. Po powrocie do Polski para kontynuuje relację. W najnowszym wpisie Agata odniosła się do swojego zachowania w willi i skomentowała namiętny pocałunek z Adamem. Jej wypowiedź jest zaskakująca.

REKLAMA

Zobacz wideo "Love Island". Alicja w ostrych słowach odpowiada fanom, jak pokazano ją w programie

"Love Island". Agata żałuje pocałunku z Adamem? "Byłam szczerze zażenowana"

Agata była w "Love Island" od samego początku. W trakcie trwania programu związała się z kilkoma mężczyznami, ale ostatecznie to Hubert zagościł w jej sercu na stałe. Droga do związku była wyboista. Początkowo byli parą. Jednak z czasem stonowany i skryty Hubert zaczął irytować przebojową i pełną energii Agatę. Pewnego wieczoru kobieta dała się ponieść emocjom i złożyła na ustach Adama namiętny pocałunek. Po tym incydencie sytuacja na Wyspie Miłości nieco się skomplikowała. Zawiedziony Hubert rozstał się z Agatą.

"Love Island". Beata i Kamil mają plany na przyszłość. "Jeszcze się dogadujemy"

Przez jakiś czas Agata i Hubert próbowali wejść w związki z innymi uczestnikami. Szybko zdali sobie jednak sprawę, że szczęścia gdzie indziej nie znajdą. Dlatego postanowili do siebie wrócić. Po tych perturbacjach ich relacja na tyle się umocniła, że dotarli aż do finału i ostatecznie wygrali program. Wszystko wskazuje na to, że po randkowym show ich związek kwitnie w najlepsze. Wspólnymi chwilami chętnie dzielą się na Instagramie. Ostatnio Agata zorganizowała na swoim profilu słynną serię Q&A. W trakcie gry nie zabrakło zapytania o pocałunek z Adamem. "Czy żałujesz, że całowałaś się z Adamem?". Agata nie uchyliła się od odpowiedzi. Wyraźnie zaznaczyła, że kryzys przyczynił się do umocnienia związku z Hubertem.

Staram się niczego w życiu nie żałować, bo wszystko dzieje się po coś i dzięki temu jestem tu, gdzie jestem. Skoro jestem zadowolona i usatysfakcjonowana z obecnego stanu, to odpowiedź nasuwa się sama. Wszystkie te dobre i te złe rzeczy do czegoś nas prowadzą i są lekcją życiową. Ten kryzys pozwolił zbudować mi i Hubertowi mocny fundament w relacji, docenić siebie i wiele uświadomić - napisała.

'Love Island'. Agata o pocałunku z Adamem Instagram/@agata_paz

Na tym jednak Agata nie zakończyła swojej wypowiedzi. W dalszej części wyznała, że nie jest zadowolona z tego, co zrobiła i nie popiera takiego zachowania. Oglądając, ten odcinek towarzyszyły jej nieprzyjemne emocje. "Co nie zmienia faktu, że było oczywiście to złe zachowanie, które mocno krytykuje i go nie popieram. Oglądałam ostatnio odcinek i byłam szczerze zażenowana" - dodała.

"Love Island". Alicja gorzko o telewizji. "Pokazali tak, jak chcieli pokazać"

"Love Island". Co słychać u pozostałych uczestników? Beata i Kamil podjęli życiową decyzję

Beata i Kamil poznali się w siódmej edycji "Love Island". Początkowo nie byli sobą zbytnio zainteresowani, ale wraz z upływem czasu islanderka postanowiła zawalczyć o mężczyznę. Mimo dość krótkiej relacji para dotarła do finału, gdzie ostatecznie uplasowała się na drugiej pozycji. Po zakończeniu randkowego show oboje zadecydowali o kontynuowaniu relacji. Wspólnymi momentami chętnie dzielą się w mediach społecznościowych. Na razie para tworzy związek na odległość. Beata zamieszkuje w Londynie, a Kamil w Polsce. Zakochani wzajemnie się odwiedzają. Jak się okazuje, już niebawem w ich życiu zagoszczą niemałe zmiany. Beata i Kamil podjęli decyzję o wspólnym zamieszkaniu. Na razie nie wiadomo jednak, na który kraj się zdecydują. "Po wakacjach planujemy razem zamieszkać, a co do lokalizacji jeszcze się dogadujemy" - wyznała Beata na Instagramie. Zobacz też: "Love Island". Laura Zawadzka jest w ciąży! Zdradziła płeć i planowane imię dziecka. Nietypowy wybór.