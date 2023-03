Kontrowersyjny show "Magia nagości" doczekał się polskiej edycji. Pierwszy odcinek zadebiutował na antenie Zoom TV na początku września 2021 roku. W programie miłości szukał 65-letni Kazimierz, który miał wybrać partnerkę na randkę tylko na podstawie jej fizyczności. Nie było to jednak takie łatwe zadanie, ponieważ najstarszy uczestnik show miał spore wymagania.

"Magia nagości". 65-letni Kazimierz odrzucił atrakcyjną blondynkę przez...kolczyki

Uczestnik w programie bardziej niż na fizyczny wygląd kandydatek zwracał uwagę na inne rzeczy. Przemyślenia Kazimierza mogły zaskoczyć niejednego widza. Okazało się, że 65-latek bardzo dużą wagę przykładał do koloru paznokci. Najlepiej, aby kobieta wybierała kolor czerwony, ponieważ jego zdaniem to oznaka kobiecości i drapieżności. Senior miał też nietypowe podejście do biżuterii.

Im więcej pierścionków na dłoni, tym kobieta bardziej pracowita i gospodarna - twierdził Kazimierz.

To jednak nie koniec. Ze względu na duże, srebrne kolczyki, mężczyzna tuż przed finałem odrzucił również atrakcyjną Wiktorię. Co ciekawe biżuteria nie była zbytnio widoczna, ponieważ zasłaniały ją długie włosy 47-latki, jednak bystre oko uczestnika dopatrzyło się błyskotek w uszach.

Troszeczkę te kolczyki mi nie pasują - powiedział uczestnik show.

'Magia nagości' Screen: Zoom TV

Sądząc po komentarzach, mamy wrażenie, że Kazimierz nie do końca wiedział, o co chodzi w programie. Ostatecznie 65-latek zdecydował się zaprosić na randkę 43-letnią Adriannę.

Zwyciężył tradycjonalizm, mimo że blondynka farbowana - wyjaśnił Kazimierz.

"Magia nagości". Uczestnik nie wiedział, co to srom. Prowadząca ruszyła z pomocą

Uczestnicy zdradzili, że spotkanie było udane i na pewno umówią się na kolejną randkę.