"Magia nagości" to kontrowersyjne show, które ma na celu ukazanie, że każde ludzkie ciało jest piękne. Program polega na tym, że jeden uczestnik ogląda innych bohaterów, którzy stoją w kolorowych kabinach zupełnie nago. Wraz z kolejnymi etapami "gry" odsłaniane są kolejne partie ciała. Na samym końcu uczestnik wybiera jedną osobę, z którą zamierza wybrać się na randkę. Do "Magii nagości" zazwyczaj zgłaszają się single, jednak tym razem w studiu po raz pierwszy zagościła para.

REKLAMA

Zobacz wideo Wiśniewski zażartował z ciężarnej żony. Odpłaciła mu się

"Magia nagości". Odpadła przez stopy. "Brzydkie, zapomniałam zrobić"

"Magia nagości". Przyszli po trójkąt. Ich losy potoczyły się inaczej

Matt i Mary już na samym początku zaznaczyli, że są razem od czterech lat i tworzą bardzo udany związek. Mimo to postanowili poszukać kolejnej osoby do relacji. Chcieli poznać kogoś nowego, jednocześnie nie tracąc siebie nawzajem. Matt stanowczo zaznaczył, że nie chodzi im o sam seks, a wprowadzenie do związku pikanterii. Para przyznała, że dopiero zaczęła zagłębiać się w temat, ale zdecydowanie preferują kobiety. W trakcie pojawiły się między nimi małe spory i problemy komunikacyjne. Matt i Mary nie mogli się porozumieć względem oczekiwań do potencjalnej kandydatki, jednak wraz z upływem czasu zdecydowali się zaprosić na randkę Carę.

'Magia nagości' fot. screen player.pl/'Magia nagości'

We trójkę wybrali się do restauracji, a następnie do baru na drinka. Rozmowa od samego początku dobrze się między nimi kleiła. Od razu odnaleźli wspólne zainteresowania, a Cara podkreśliła, że chętnie spróbuje takiego związku. Nie brakowało też drobnych czułych gestów i pocałunków.

"Magia nagości". Wyrzucił ją przez doczepy. Zdjęła je na wizji

Trzy tygodnie później ekipa programu skontaktowała się z uczestnikami, by dowiedzieć się, jak dalej wygląda ich relacja. Okazało się, że Matt i Mary nie utrzymali kontaktu z Carą. Ponadto para się rozstała.

'Magia nagości' fot. screen player. pl/'Magia nagości'

Spodziewaliście się takiego obrotu spraw?