W najnowszym odcinku "Love Island" nadszedł czas na przeparowanie. Widzowie ze zniecierpliwieniem czekali na decyzję Adama, który już po rozpoczęciu programu pojawił się na wyspie. Były uczestnik "Top Model" od początku sporo namieszał. Rozbawiał do łez uczestniczki i irytował swoich konkurentów. Agata nie mogła przestać się śmiać z jego żartów, ale wyznała, że traktuje go tylko jak kumpla. Kogo podczas ceremonii wybrał Adam? Ta decyzja nie spodobała się jednemu z uczestników. Wybranka Adama ledwo stworzyła z nim parę, ale już może czuć się zagrożona, bo na wyspę wkroczyła zanana z poprzednich edycji Ola.

REKLAMA

Zobacz wideo Klaudia El Dursi o "Love Island", "Love never lies" i Mai Bohosiewicz

"Azja Express". Andziaks zalała się łzami, a Luka ma taktykę na program

"Love Island". Nadszedł czas przeparowania. Kogo wybrał Adam? Uczestniczka była w szoku

Karolina Gilon tym razem w "Love Island" poprosiła o wybór panów. Jaką decyzję podjął Adam? Uczestnik zdecydował się stworzyć parę z Klaudią, która chyba zupełnie nie spodziewała się takiego zwrotu akcji.

Klaudia, ale ci się bajerancik trafił, co? - zapytała Gilon.

No jestem zaskoczona, naprawdę - wyznała Klaudia.

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Jak to jest być dziewczyną DJ-a, opowiedz nam o tym - powiedziała prowadząca.

Jeszcze nie wiem, dopiero tutaj usiadłam. Jestem w szoku i te emocje jeszcze nie opadły. Muszę ochłonąć i przywyczaić się - podkreśliła Klaudia.

Czy ta para ma szansę na stworzenie prawdziwej relacji? Może być z tym problem, bo zalewie kilka minut po przeparowaniu Adam zawiesił oko na innej uczestniczce. Do programu weszli bowiem Łukasz i Ola z poprzednich edycji "Love Island". Uczestniczka od razu zwróciła uwagę Adama. Podczas rozmowy z chłopakami Ola wyznała, że spotykała się kiedyś z młodszym mężczyzną, co przykuło jego uwagę. Adam z rumieńcami na policzkach podpytał Olę, w jakim jest wieku. Pozostali panowie pilnie obserwowali ich rozmowę i wyciągnęli konkretne wnioski.

Adaś już zarzucił wędkę - skomentował Patryk.

Rozmawiam, no. Panowie no - skomentował zmieszany.

Adam od razu zauroczył się w uczestniczce. Wszystko za sprawą głębokiego spojrzenia Oli. Speszony nawet nie wiedział do końca, jak opisać to, co właśnie miało miejsce.

W momencie, kiedy spojrzenie Oli się z moim zderzyło, to miałem takie: oho, oho - podsumował Adam.

Adam w rozmowie z Mateuszem nie mógł przestać mówić o nowej uczestniczce.

Czy ty widziałeś, to samo co ja widziałem? Widziałeś ten sam k***ik w oczach za przeproszeniem? Stary... - powiedział podekscytowany Adam.

Adam już w marzeniach zaplanował z Olą noc pełną uniesień. Wygląda na to, że pozycja Klaudii w tej parze jest zagrożona.

Wizualnie ona w ogóle nie jest w moim typie, ale to jest dokładnie ten typ laski, to spojrzenie... O to mi najbardziej chodzi. Typ laski, z którym miałem najdziwniejsze romanse. I ja wiem, że jak my byśmy dzisiaj zostali zamknięci we dwójkę, to myślę, że byśmy spędzili fajną noc i wieczór - dodał Adam.

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Co o takim rozwoju spraw sądzą widzowie "Love Island"? Adam oberwał za zbyt szybkie zainteresowanie się nową uczestniczką.

Adam zainteresowany Klaudią. Wchodzi Ola i czar prysł.

Ledwo wybrał nową dziewczynę, a już startuje do następnej. Mentalność gimnazjalisty.

Adam zarzuca wędkę? On chyba nigdy nie zwija żyłki - czytamy w komentarzach.

Jak sądzicie, Adam i Ola z "Love Island" pasują do siebie?

"10 lat młodsza w 10 dni". Niezadowolona uczestniczka zdradza kulisy

Zobacz też: "Love Island". Łukasz z piątej edycji wraca na wyspę. "Co za beznadziejny pomysł"