Izabela Zeiske z "Gogglebox" miała groźny wypadek. Znalazła się w szpitalu

Program "99. Gra o wszystko" pojawił się w wiosennej ramówce stacji TTV. Po raz kolejny uczestnicy znanych formatów postanowili zmierzyć się w szeregu konkurencji. W jednym z odcinków do przejścia był tor przeszkód. Utrudnienie polegało na tym, że przeszkodę musiały pokonać dwie osoby naraz, a jeden uczestnik niósł drugiego na barana. Izabela Zeiske z "Gogglebox" wskoczyła na ramiona męża, ale tuż po sygnale startu przechyliła się do tyłu i uderzyła głową w twardą posadzkę. Polała się krew, a ratownicy medyczni obecni na planie zadecydowali o przewiezieniu kobiety do szpitala.

"99. Gra o wszystko". Wypadek na planie, polała się krew. Iza z "Gogglebox" trafiła do szpitala

Izabela Zeiske tor przeszkód w "99. Gra o wszystko" skończyła w szpitalu z szytą głową. Na Instagramie opublikowała wpis, aby uspokoić fanów. Jak się okazało, wypadek nie skończył się tylko na urazie głowy.

Kochani, wczoraj oglądaliście pierwszy odcinek "99. Gra o wszystko". Niestety, los mi nie sprzyjał. Upadłam, rozbiłam głowę i złamałam kręg szyjny. No cóż, każdemu mogło się to przydarzyć. (...) Widzieliśmy to w poprzednich odcinkach, gdzie młodzi ludzie mdleli, dostawali ataków paniki - napisała na Instagramie.

Po wypadku Izabela z "Gogglebox" otrzymała dużo negatywnych wiadomości dotyczących jej udziału w konkurencji. Na Instagramie stacji TTV udostępniono filmik z akcji ratowników medycznych i widzowie w większości stwierdzili, że w jej wieku nie powinna brać udział w tego typu ciężkich fizycznych wyzwaniach.

Fajna babka, towarzyska i jak najbardziej jestem za, żeby korzystać z życia, ale trzeba mieć trochę pokory i wyczucia co do pewnych rzeczy. Akurat ten program już nie raz pokazał, że Pani Iza nie powinna brać w nim udziału.

Zastanawiam się, czemu Pani się pcha do programu, który bazuje na konkurencjach fizycznych? W każdej edycji "coś". W końcu się Pani doigra i dorobi poważnej kontuzji - czytamy w komentarzach.

Izabela z "Gogglebox" postanowiła zwrócić się bezpośrednio do autorów tych komentarzy. Nie szczędziła słów.

Otrzymałam dużo życzliwych słów wsparcia, za co serdecznie dziękuję, ale też słów, w które aż nie chce się wierzyć, że pochodzą od ludzi. Pytam, czy człowiek zdrowy, radosny, pełen energii, mający 60 lat nie ma prawa już istnieć w społeczeństwie? Nie możemy podejmować wyzwań? Może poddać takiego człowieka eutanazji, bo przeszkadza... Co to za społeczeństwo, gdzie nie szanuje się ludzi starszych, do czego to prowadzi? Ludzie, złośliwość i zawiść kładzie wam bielmo na oczach i sercu - dodała.

Fani uczestniczki "Gogglebox" postanowili ją wesprzeć miłym słowem. Nawiązali też do wypadku, który wyglądał naprawdę groźnie.

Wiek to tylko cyfra. Ważne, na ile człowiek się czuje. A pani ma w sobie mnóstwo pozytywnej energii i uśmiechu.

Pani Izo życzę zdrowia. Myślę, że niejedna trzydziestka ma miej werwy i energii do życia niż pani.

Oglądacie rywalizację w "99. Gra o wszystko"?

