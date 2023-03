Grzegorz Głuszcz był uczestnikiem szóstej odsłony "Hotelu Paradise". Podczas trwania programu związał się z Magdą. Niestety, ich związek nie przetrwał próby czasu. Rozstanie ogłosili tuż po zakończeniu sezonu. Później okazało się, że to inna uczestniczka skradła jego serce. Twierdził, że z Natalią połączyło go prawdziwe uczucie. Jak się jednak okazało, ich relacja nie wypaliła. Grzesiek udzielił wywiadu, w którym przyznał, że nie było to dla niego łatwe. Ponadto zarzucił Natalii zdradę. Ostatecznie, między byłymi partnerami doszło do ostrej wymiany zdań w mediach społecznościowych. Ich stosunki są napięte. Obecnie wygląda na to, że były uczestnik się pocieszył. Udostępnił zdjęcie z tajemniczą kobietą. Fani zaczęli spekulować, czy to jego nowa partnerka.

Grzesiek z "Hotelu Paradise" znalazł nową miłość?

Ostatnio urodziny obchodziła zwyciężczyni piątej edycji "Hotelu Paradise". Wiktoria Kozar wyprawiła duże przyjęcie. Wśród zaproszonych gości byli uczestnicy programu. Nie zabrakło także Grzegorza Głuszcza. Trener personalny relacjonował wydarzenie na Instagramie. Nie ukrywał, że dobrze się bawił w towarzystwie solenizantki. Po imprezie opublikował post w mediach społecznościowych. Zdjęcie z kobietą zdobyło parę tysięcy polubień. W opisie złożył Wiktorii życzenia urodzinowe, a także nazwał ją "swoją gwiazdą".

Fani od razu wyczuli, że Grześka i Wiktorię łączy coś więcej. Pod postem zostawili wymowne komentarze.

Pasujecie do siebie.

Piękna z was para.

Też pomyślałam, że pasujecie do siebie. Uwielbiam was oboje.

Grzesiek odpowiedział jednemu z obserwujących.

Wiktoria, to kiedy wesele robimy?

To z pewnością dało fanom do myślenia. Nie da się ukryć, że byli uczestnicy "Hotelu Paradise" mają się ku sobie. Wszystko wskazuje na to, że Grzesiek zapomniał już o byłej partnerce.

Jak myślicie, pasują do siebie?

