Już w pierwszym odcinku siódmej edycji "Love Island" Karolina Gilon zaskoczyła widzów nietypową propozycją przywrócenia jednego ze starych uczestników show. Ola, Kamila, Arek i Łukasz dostali szansę powrotu na wyspę. Fani nie byli zachwyceni takim obrotem spraw i stwierdzili, że to "odgrzewanie starego kotleta". Ostatecznie głosami widzów na wyspę przywrócono Łukasza Urbaniaka. Czy tym razem znajdzie miłość w programie?

REKLAMA

Zobacz wideo Klaudia El Dursi o "Love Island", "Love never lies" i Mai Bohosiewicz

"Love Island". Agata i Wojtek przeprowadzili intymną rozmowę. Mina mu zrzedła

"Love Island". W programie znowu niespodzianka. Łukasz Urbaniak wraca na wyspę

Siódma edycja "Love Island" trwa zaledwie tydzień, a już sporo się dzieje. Na wyspie pojawił się uczestnik znany z "Top Model", były już pierwsze poważne rozmowy i przetasowania między parami. Warto też wspomnieć, że Agata pobiła absolutny rekord programu i w trakcie pierwszego łączenia się w pary wszyscy panowie na wyspie zrobili krok do przodu, deklarując chęć stworzenia z nią relacji. Produkcja dba o utrzymanie wysokiego poziomu emocji i właśnie do "wyspiątek" dołączył Łukasz z piątej edycji show. Mężczyzna w programie nie znalazł miłości, a Patrycja, z którą chciał stworzyć relację, wróciła z "Casa Amor" z nowym partnerem. Uczestnik był bardzo lubiany przez widzów i po zakończeniu programu chętnie udzielia się na Instagramie. 14 lutego spalił bukiet czerwonych róż i podkreślił, że nadal jest sam. To może się jednak wkrótce zmienić.

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Co o powrocie Łukasza na wyspę sądzą widzowie "Love Island"? Zdania są mocne podzielone.

Należy się, niech ma chłopak kolejna szanse. Byleby nie spotkał takiej drugiej "Patrycji".

Arek by bardziej namieszał niż Łukasz.

Co za beznadziejny pomysł z przywracaniem starych uczestników! Nie ma chętnych uczestników na castingach, czy o co chodzi? - czytamy w komentarzach.

Jak sądzicie, czy pomysł z przywracaniem starych uczestników na "Love Island" ma sens?

"Rolnik szuka żony". Mocne zarzuty od eks partnerki Tomasza. Poszło o dzieci

Zobacz też: Aleksandrę Kwaśniewską czeka spora zmiana w karierze. To już oficjalne