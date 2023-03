"Magia nagości" to kontrowersyjne show, które ma na celu ukazanie, że każde ciało jest piękne i zasługuje na miłość i szacunek. Format polega na tym, że jeden uczestnik ogląda kilku innych bohaterów, którzy znajdują się w kolorowych kabinach zupełnie nago. W kolejnych etapach odsłaniane są dalsze partie ciała. Finalnie bohaterzy odpadają, a uczestnik wybiera jedną osobę, z która zamierza pójść na randkę. W jednym z odcinków udział wzięła brytyjska celebrytka Lauren Harries. Transpłciowa kobieta odpadła ze względu na wiek, co wyraźnie jej się nie spodobało. Ostro odpowiedziała mężczyźnie.

"Magia nagości". Celebrytka była za stara dla kandydata. Ale go zgasiła

Lauren Harries to brytyjska osobowość telewizyjna. Brała udział w wielu reality-show m.in. "Celebrity Big Brother UK". Postanowiła także rozebrać się do naga w programie "Magia nagości". Wyboru dokonywał 27-letni mężczyzna, który już w materiale promocyjnym zaznaczył, że nie interesują go starsze kobiety. Prowadząca na początku zapytała się, czy jest otwarty na związki z osobami heteroseksualnymi, biseksualnymi czy transpłciowymi. Kandydat odpowiedział, że nie zamyka żadnych drzwi.

41-letnia celebrytka doszła do trzeciej rundy, w której odsłaniana jest twarz. Nie została jednak rozpoznana przez mężczyznę. Harries kokietowała uczestnika, ponieważ jeszcze nie mogła się odezwać. Zawijała włosy na palec i patrzyła się mu prosto w oczy.

Zalotna, bawi się włosami. Kokietuję cię, widać, że jest pewna siebie - mówiła do uczestnika prowadząca.

Ostatecznie to jednak nie wystarczyło. Mężczyzna odrzucił Lauren. Prowadząca zapytała się o powód.

Szukam kogoś na stałe, a ona może być dla mnie za stara - odpowiedział bez ogródek.

Prowadząca zauważyła niezadowolenie na twarzy celebrytki i upomniała wybierającego, że takich rzeczy nie mówi się kobietom. Chciała także uratować sytuację i zaproponowała, aby mężczyzna przytulił 41-latkę. Ona jednak stanowczo odmówiła.

Nie. W życiu. Żałuj, możesz tylko pomarzyć o moim tyłeczku. Idę stąd, nie chce go znać. Nie wypomina się kobiecie wieku, zapamiętaj to. Będziesz pluł sobie w brodę, kiedy dowiesz się, kim jestem. Twoja strata.

Sytuacja była bardzo niezręczna dla mężczyzny, aż go zatkało.