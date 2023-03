Dagmara Kaźmierska zdobyła popularność dzięki reality show "Królowe życia". Dziś celebrytkę śledzi na Instagramie już ponad milion obserwujących. Odkąd program zniknął z anteny, fani tęsknią za perypetiami przebojowej uczestniczki. Na szczęście w jej mediach społecznościowych nie brakuje relacji z życia codziennego. Niedawno gwiazda TTV podzieliła się nagraniem z awantury o telewizor.

"Królowe życia". Awantura między Dagmarą a Jackiem. W ruch poszła siekiera

Dagmara i Jacek to duet, który zaskarbił sobie sympatię fanów. W "Królowych życia" często dochodziło do sprzeczek między przyjaciółmi. Po zakończeniu programu nic się nie zmieniło. Ostatnio celebrytka opublikowała nagranie, na którym pokłóciła się z Wójcikiem o zepsuty telewizor. Podczas ostrej wymiany zdań Jacek nazwał koleżankę "starą i głupią". Dagmarę oburzyło zwłaszcza to pierwsze określenie. W odpowiedzi chwyciła za siekierę i rozbiła telewizor. Cała sytuacja wyglądała jednak na zainscenizowaną.

Niestety w naszym przypadku niezgoda buduje, zgoda rujnuje. Tym razem padło na… Na szczęście topór wojenny wbity. Dagmarka & Dżejk powrócili. Tęskniliście ? Buziaki kochani - napisała pod nagraniem.

Wideo rozbawiło fanów celebrytki. W komentarzach jednogłośnie uznali, że Dagmara i Jacek powinni dostać własne reality show.

Zróbcie koniecznie coś razem! Tak lubię na was patrzeć, od razu człowiekowi wesoło.

Powinien być taki program "Dżejk & Dagmara" - oglądalność na pewno byłaby ogromna.

Proszę, nakręćcie sami "Królowe życia: Daga i Jacek", please. Jesteście najlepsi! - pisali internauci.

Oglądalibyście program Dagmary i Jacka?