"Magia nagości" przez wielu odbierana jest za dość kontrowersyjne show, które ma na celu udowodnić, że każde ciało ludzkie jest piękne i zasługuje na miłość. W programie jeden uczestnik ogląda innych stojących w kolorowych kabinach zupełnie nago. Finalnie należy wybrać jedną osobę, z którą chciałoby się pójść na randkę. W jednym z odcinków matrymonialnego show przed takim wyborem stanął Josh. Młody mężczyzna mocno się zawstydził. Lekcje biologii nadrobiła mu prowadząca.

REKLAMA

Zobacz wideo Marta Linkiewicz rozstała się z chłopakiem

"Magia nagości". 43-latka i 62-latek przespali się. Później doszło do awantury

"Magia nagości". Uczestnik nie wiedział, co to srom

20-letni Josh z Wielkiej Brytanii zawitał do studia "Magii nagości" w poszukiwaniu miłości. Mężczyzna zapewniał, że jest typem romantyka. Porównał się nawet do księcia szukającego księżniczki. Przed kamerami wyznał, że nie poznał jeszcze tej jedynej, która mogłaby zostać wybranką jego serca, dlatego dalej jest prawiczkiem. Wizyta w kontrowersyjnym show musiała być dla niego nie lada wyzwaniem. Zaraz po rozpoczęciu "gry" na jego twarzy zagościł speszony uśmiech. Prowadząca ze wszystkich sił starała się podtrzymać Josha na duchu. Gdy kabiny poszły w górę młody mężczyzna po raz pierwszy ujrzał żeńskie narządy płciowe. Prowadząca próbowała go podpytać, co uważa o poszczególnych kandydatkach.

Co myślisz o niebieskiej? - zaczęła prowadząca.

Podobają mi się jej nogi - odparł Josh.

A co myślisz o jej sromie? Wiesz co to? - zapytała.

Podaj mi definicję - poprosił.

'Magia nagości' fot. screen player.pl/'Magia nagości'

I wtedy się zaczęło. Prowadząca była zmuszona udzielić Joshowi skróconej lekcji biologii na temat żeńskich narządów płciowych. Okazało się, że mężczyzna nie wie również, co to wargi sromowe. Po krótkim wykładzie uczestnik stwierdził, że już wszystko rozumie i mógł rozpocząć rozmowy z prowadzącą na temat poszczególnych kobiet.

"Magia nagości". Religijna 57-latka zaśpiewała kościelną pieśń. Potem się rozebrała

Do finałowego etapu dotarły tylko dwie kandydatki. Josh stanął przed trudnym wyborem. Początkowo podobała mu się Charlotte, jednak ostatecznie wybrał Elise. Para wybrała się na kolację do restauracji. Później obydwoje utrzymywali kontakt, spotkali się nawet z odrzuconą kandydatką - Charlotte i razem poszli na imprezę. Josh jednak nie związał się z żadną z nich. Produkcja ponownie odezwała się do uczestnika kilka tygodni później. Wówczas wyznał, że nie jest już prawiczkiem, lecz wciąż czeka na wymarzoną miłość.