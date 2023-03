"Ślub od pierwszego wejrzenia" cieszy się niesłabnącą popularnością wśród widzów na całym świecie. Program jest emitowany w wielu krajach, również w Australii. W ślubnym eksperymencie uczestnicy pobierają się z nieznajomą osobą. Widzów najnowszej australijskiej edycji zszokowało zachowanie jednej z nich. Sandy i Dan wydawali się być trafnie dobrani. Niestety, szczęśliwa relacja szybko stanęła w płomieniach. Poszło o byłe partnerki świeżo upieczonego małżonka.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Czarne chmury nad małżeństwem Sandy i Dana

Kryzys w małżeństwie Sandy i Dana pojawił się już jakiś czas temu. Po tym, jak mężczyzna wyznał, że żona nie pociąga go seksualnie i nie pasuje do jego aktywnego trybu życia, kobieta z całych sił próbowała ratować ich związek. Oliwy do ognia dolało męskie wyjście, podczas którego Dan nieustannie wpatrywał się w telefon. Niestety, nie wydzwaniał do Sandy, a przeglądał zdjęcia swoich byłych partnerek, pokazując je kolegom i podkreślając jak bardzo są seksowne. Sandy nie miała pojęcia, że jej mąż spotkał się w barze z kolegami. Myślała, że Dan odwiedza córkę. Prawda wyszła na jaw w trakcie zorganizowanej programowej kolacji. Evelyn poprosiła Dana, by ten wyjawił wszystkim prawdę, ale mężczyzna był nieugięty i zacięcie powtarzał, że nie zrobił nic złego.

Nie ma nic, co powiedziałem komukolwiek innemu, czego nie powiedziałbym Sandy - zapierał się Dan.

Po niezbyt przychylnych reakcjach pozostałych uczestników Dan zdecydował się przeprosić Sandy. Jednak eksperci "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wspólnie twierdzą, że mężczyzna może nie być całkowicie szczery wobec małżonki. Mimo to Sandy przyjęła przeprosiny. Myślicie, że ich relacja ma szansę przetrwać?