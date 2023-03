Tomasz w programie "Rolnik szuka żony" najpierw odrzucił Kasię i wybrał Zuzę, ale po spotkaniu z bliskimi dziewczyny postanowił zrezygnować z dalszej znajomości i poprosił Kasię o drugą szansę. Po zakończeniu programu para chętnie udzielała wywiadów i opowiadała o łączącym ich uczuciu i planach na wspólną przyszłość. Widzowie spodziewali się, że kolejnym krokiem będą zaręczyny, ale dwa miesiące po zakończeniu programu Kasia i Tomek potwierdzili rozstanie. Jeden z tygodników ustalił, kto podjął decyzję o rozstaniu.

"Rolnik szuka żony". Tomasz i Kasia niedawno się rozstali. Wiadomo, kto zerwał

Tygodnik "Na żywo" skontaktował się ze znajomą Tomasza, która powiedziała, że to Kasia zadecydowała o rozstaniu i decyzja była zaskoczeniem także dla samego uczestnika programu "Rolnik szuka żony".

On bardzo ją kochał i nigdy nie podjąłby takiej decyzji. Był zaskoczony takim obrotem spraw - wyznała znajoma Tomasza.

Wygląda jednak na to, że Tomasz nie zamierza płakać do poduszki i skupił się na sobie i własnym rozwoju. Uczestnik programu "Rolnik szuka żony" właśnie zaangażował się w nowy projekt, który niedawno ogłosił na Instagramie. Tomasz debiutował na YouTube w roli prowadzącego na kanale "Rolnik na czasie". Widzowie są zachwyceni tym, jak doskonale radził sobie przed kamerą i jednomyślnie stwierdzili, że ma do tego smykałkę. Więcej o debiucie Tomasza przeczytacie TUTAJ.

Jesteście zaskoczeni, że to właśnie Kasia zadecydowała, aby zakończyć związek?

Tomasz i Kasia 'Rolnik szuka żony' Fot. Instagram /swietokrzyskirolnik

