"Sanatorium miłości". Adam i Krzysztof poszli na miasto. Spójrzcie na te stroje! "Zarwiemy małolaty"

Piąty sezon "Sanatorium miłości" powoli zmierza do końca. Niedługo zostanie wyemitowany finał, w którym dowiemy się, jak potoczyły się sprawy sercowe kuracjuszów. W tej edycji nie brakowało zarówno wzruszeń, jak i kontrowersyjnych momentów. Szerokim echem odbiła się chociażby nowoczesna randka w jacuzzi, w której uczestniczyło aż troje seniorów. Mimo że to już końcówka miłosnych przygód w Busku-Zdroju, to uczestnicy nie poddają się i wciąż próbują za wszelką cenę wyjść naprzeciw miłości. W jednym z ostatnich przed finałem odcinków Adam i Krzysztof wybrali się na miasto, by zapoznać nowe kobiety.

REKLAMA

Zobacz wideo Trzecia edycja "Sanatorium miłości" już została uznana za najbardziej kontrowersyjną

"ŚOPW". Pamiętacie Anię? Schudła 11 kilogramów i jest zakochana

"Sanatorium miłości". Adam i Krzysztof w podbojach na mieście. "Zarwiemy małolaty"

Na oficjalnym profilu "Sanatorium miłości" na Facebooku został udostępniony fragment z ostatniego odcinka, na którym możemy zobaczyć, jak Adam i Krzysztof przygotowują się do wyjścia na miasto. Panowie postanowili nieco zaszaleć przed wielkim finałem i spróbować swojego szczęścia poza murami sanatorium. Seniorzy na tę okazję wskoczyli w swoje najlepsze ubrania, aby zrobić wrażenie na nowo poznanych kobietach.

Wypad z tego wyra, no dalej! Chodź no, bo jak stary dziad się zachowujesz. (...) Idziemy na dziewczyny, zarwiemy małolaty - mówił Adam do rozleniwionego Krzysztofa, który wyraźnie nie miał ochoty na takie rozrywki.

Wygląda na to, że towarzystwo pań w "Sanatorium miłości" nie wystarczyło. Przypominamy, że Adam został w ostatnim czasie wywołany do tablicy przez... swojego sąsiada. Ten zarzucił mu bowiem odbicie partnerki, z którą uczestnik "Sanatorium miłości" nadal ma być w relacji (mimo trwania programu). Kuracjusz zabrał głos w sprawie, a nawet przeprosił. Jednakże nie widzów TVP.

Święta Krupińska na konferencji "Azja Express". Za to Reni Jusis... Obłędny kombinezon!

"Sanatorium miłości 5". Kiedy finał?

Jak potoczył się wypad Adama i Krzysztofa? Finał piątego sezonu "Sanatorium miłości" zostanie wyemitowany 5 marca o godzinie 21:20 w TVP.