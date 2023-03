"Love Island" zdążyło powrócić na ekrany i z powrotem zagościło w sercach fanów reality show. Już w pierwszym odcinku uczestnicy dobrali się w pary. W siódmej edycji randkowego show pojawiła się Kinga Rafalska. Kobieta ma 28 lat i pracuje jako rejestratorka medyczna. Nie ukrywa, że w przyszłości chciałby związać karierę zawodową z branżą ślubną. Marzy o zostaniu wedding planerką. Oprócz tego jest mamą. Wychowuje czteroletnią córkę. Rozłąka z dzieckiem jest dla niej ciężkim przeżyciem. W pewnym momencie popłynęły nawet łzy.

Zobacz wideo Klaudia El Dursi o "Love Island", "Love never lies" i Mai Bohosiewicz

Trzeci odcinek "Love Island". Nie brakowało zmian! Powstały nowe pary

"Love Island". Kinga przeżywa rozstanie z córką

Kinga zgłosiła się do "Love Island", ponieważ chciałaby przeżyć przygodę życia, a oprócz tego odnaleźć upragnioną miłość. Uczestniczka randkowego show doskonale wie, jakiego mężczyzny poszukuje. Jej partner musi być wysoki i dobrze zbudowany. Powinien być również zabawny, wierny i opiekuńczy. Kobieta nie toleruje zaborczości w związku.

Kinga od początku postanowiła być szczera i już w pierwszym odcinku wyznała, że jest mamą i na co dzień wychowuje małą córkę. Na czas trwania programu czteroletnia Rozalia została pod opieką babci. Jednak uczestniczka źle znosi rozłąkę. Pierwszy kryzys pojawił się już w nocy po dotarciu do hiszpańskiej willi. Niestety, kobieta nie otrzymała wsparcia od programowego partnera, Huberta. Pomocną dłoń wyciągnęła do niej Wiktoria.

W nocy naprawdę miałam takie załamanie, że... Jeszcze jak ona do mnie przed wyjazdem powiedziała "mamo pozwalam ci jechać do telewizji". No jest mi ciężko, ale nie spodziewałam się, że będzie aż tak. To są pierwsze dni, jak się tutaj oswoję, to na pewno będzie lepiej - powiedziała Kinga.

Uczestniczka ma nadzieję, że wraz z upływem czasu przyzwyczai się do realiów i zaakceptuje, że córki nie ma obok. Myślicie, że da radę? Tego dowiemy się już niebawem. Premierowy odcinek "Love Island" zostanie wyemitowany już 2 marca o godzinie 21:00 na antenie TV 4.