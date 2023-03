"Magia nagości" to kontrowersyjne show, które ma na celu ukazanie, że każde ludzkie ciało jest piękne i zasługuje na miłość. Format polega na tym, że jeden uczestnik ogląda kilku innych bohaterów, którzy znajdują się w kolorowych kabinach zupełnie nago. W kolejnych etapach odsłaniane są dalsze partie ciała. Finalnie bohaterzy odpadają, a uczestnik wybiera jedną osobę, z która zamierza pójść na randkę. W jednym z odcinków "Magii nagości" poznaliśmy 43-letnią Katie. Kobieta miała ochotę poznać młodego i zdecydowanego mężczyznę. Jednak w trakcie gry bardzo spodobał jej się jeden dobrze zbudowany kulturysta.

"Magia nagości". Po odsłonięciu dolnych części ciał uczestniczka wybuchła śmiechem

"Magia nagości". 43-latka i 62-latek najpierw się przespali. Później doszło do awantury

Ostatecznie to właśnie 62-letni Andy wybrał się z Katie na randkę. Spotkanie było udane. Wszystko świetnie się zapowiadało. Mężczyzna stanowczo podkreślał, że od razu poczuł chemię. Para złapała dobry kontakt i długo ze sobą rozmawiała. Doszło nawet do tańców i kilku pocałunków. Później z restauracji zauroczeni sobą bohaterowie "Magii nagości" przenieśli się do hotelu. Następnie po pięciu tygodniach od romantycznej nocy ponownie spotkali się w randkowym show, gdzie niewinna rozmowa niemal natychmiast przerodziła się w awanturę. Para nawzajem obarczała się winą za rozpad relacji.

Witaj. Co u ciebie? - zaczęła Katie.

Dużo pracuję - odpowiedział Andy.

I ktoś mnie roluje - dodała.

O co ci chodzi? Ruch należał do ciebie. Odwiedziłem cię, a później się wykręciłaś - zarzucił.

Kłamiesz Andy! - skwitowała Katie.

"Magia nagości". Uczestniczka trafiła do szpitala po randce z mężczyzną

Uczestnicy tak bardzo się rozkręcili w zarzutach, że produkcja miała problem z przerwaniem tej batalii. Po tej sytuacji Katie nie spotkała się już więcej z Andym. Kilka tygodni później ekipa "Magii nagości" skontaktowała się z kobietą, by dowiedzieć się, co tak naprawdę się wydarzyło.

Piękny sen przerodził się w koszmar. Randka była świetna. Sądziłam, że to powtórzymy, znajomość rozkwitnie, a on okaże się tym jedynym. Pisaliśmy i dzwoniliśmy do siebie, ale nabrałam podejrzeń, gdy jego kłamstwa przestały składać się w całość. Uznałam, że jestem na to za stara, więc to zakończyłam. Oczekuję przeprosin, ale wątpię, że go na to stać - wyznała Katie.

Nieoczekiwanie połączono się także Andym, który przeprosił uczestniczkę za swoje zachowanie. Ku zaskoczeniu wszystkich, zaprosił Katie na kolejną randkę. Kobieta aż wypluła kawę, gdy o tym usłyszała. Dziwiąc się samej sobie - zgodziła się. Myślicie, że tym razem się uda?