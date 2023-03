"Magia nagości" to format, który pełni nie tylko misję społeczną, lecz także pomaga uczestnikom znaleźć miłość. Program udowadnia, że każde ciało jest piękne, a zasady są bardzo proste. Prowadząca i jeden z uczestników oglądają ciała innych osób. Najpierw pokazane są narządy płciowe, a na końcu twarz. Uczestnik wybiera, z którą z osób chciałby wybrać się na randkę. W jednym z odcinków wyemitowanych przez Channel Four Television Corporation doszło do niespodziewanej sytuacji. Uczestnik rozpoznał, kto skrywa się za kotarą po przyrodzeniu.

"Magia nagości". Chaos na planie. Rozpoznał, kto kryje się za kotarą po przyrodzeniu

W jednym z odcinków "Magii nagości" udział wziął Jack, performer z Londynu. Mężczyzna był zaskoczony, gdy za ekranem pojawił się ktoś, kogo już znał - i wyznał, że widzieli się już nago w zupełnie innych okolicznościach.

Jack był w szoku, gdy gospodyni show Anna Richardson skomentowała:

Czuję, że jest tam trochę flirtu, Jack - powiedziała prowadząca, wyczuwając napięcie w pomieszczeniu.

Jack potwierdził.

Tak, znamy się - wyznał do kamery.

Prowadząca nie dawała za wygraną i próbowała wyciągnąć od uczestnika informację, gdzie się poznali i w jakich okolicznościach. Jack zdradził, że oboje pracują jako wykonawcy w Londynie i widzieli się nago za kulisami.

Więc widziałeś już wcześniej te przyrodzenie - zapytała rozbawiona prowadząca, co zakłopotany uczestnik potwierdził.

Prowadząca dopytywała, jak blisko się znają, na co uczestnik z większą śmiałością odparł, że jego przyjaciel potrafi zrobić ze swoim wyposażeniem prawdziwe cuda.