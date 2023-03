Gościem 604. odcinka "Milionerów" był student medycyny, pan Marcin. W walce o milion złotych miał do pomocy trzy koła ratunkowe. Jak się okazało, uczestnik był zmuszony wykorzystać jedno z nich już przy pierwszym pytaniu! Zdecydował się poprosić publiczność o pomoc. Jednogłośnie wybrali poprawną odpowiedź.

REKLAMA

Zobacz wideo Pytania, które mocno zaskoczyły uczestników teleturnieju "Milionerzy". Odpowiedzielibyście na nie?

"Milionerzy". Koło ratunkowe przy pierwszym pytaniu

Pan Marcin dostał trudne pytanie za 500 złotych. Nie wiedział, jak na nie odpowiedzieć. Brzmiało: "Ten, bez którego nic się nie zrobi, to przysłowiowy:". Dla uczestnika zostały przygotowane cztery odpowiedzi.

A. drugi do szachów

B. trzeci do berka

C. czwarty do brydża

D. piąty do koszykówki

Publiczność na szczęście nie zawiodła. Ich zdaniem właściwą odpowiedzią był wariant C. Jak się okazało, to poprawna opcja. Uczestnik grał dalej. W dalszej części programu otrzymał pytania z różnych kategorii. Choć nie specjalizuje się w tych dziedzinach, potrafił ustalić dobrą odpowiedź drogą dedukcji. Tak też się stało przy następnym zagadnieniu. Hubert Urbański zapytał pana Marcina: "na której jednostce pływającej doszło w 1905 roku do wybuchu buntu z powodu zepsutego mięsa?". Możliwe odpowiedzi brzmiały:

A. na transatlantyku Titanic

B. na żaglowcu Dar Pomorza

C. na pancerniku Bismarck

D. na pancerniku Potiomkin

Z tym pytaniem uczestnik poradził sobie znakomicie. Od razu wykluczył A i B. Wiedział, że statki wspomniane w tych opcjach były zbudowane dopiero po 1905 roku. Po dalszych przemyśleniach odrzucił także odpowiedź C. Ostatecznie wybrał "na pancerniku Potiomkin", która okazała się poprawna. W dalszej części gry pan Marcin szedł jak burza. Odpowiedział dobrze na wszystkie pytania, nie używając pozostałych kół ratunkowych. Udało mu się zdobyć 75 tysięcy złotych. Gra będzie kontynuowana w następnym odcinku.

Będziecie oglądać kolejny odcinek "Milionerów"?

ZOBACZ WIĘCEJ: "Milionerzy". Pani Olga wyprzedziła Urbańskiego. "Zabieram ci kwestię". To się dopiero zdziwiła