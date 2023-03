Akcja "Akacjowej 38" rozgrywa się w 1899 roku. Zaczyna się od dramatycznych wydarzeniach z życia Carmen. Bohaterka jest w zaawansowanej ciąży i nie może liczyć na pomoc męża, Justo. Gdy ten jest wobec niej agresywny, Carmen przypadkowo zabija go w akcie obrony. Razem z matką zakopują ciało w lesie. Po porodzie dziewczyna oddaje dziecko do klasztoru. Wskutek następnych wydarzeń, życie Carmen zostaje uratowane przez doktora Germana, który zakochuje się w niej z wzajemnością. Kobieta i jej matka decydują się na zmianę imion na Guadalupe i Manuela. Serial był emitowany w Hiszpanii przez sześć lat. Wyprodukowano prawie półtora tysiąca odcinków. Obecnie "Akacjową 38" mogą oglądać polscy widzowie. Sprawdź, co wydarzy się u bohaterów w najbliższym czasie.

"Akacjowa 38". Co przyniosą najbliższe odcinki?

W ostatnich odcinkach sporo się wydarzyło. Manuela zwierzyła się Germanowi. Wyznała, że jej córka zmarła, ale wciąż nie zdradziła, skąd pochodzi. Mężczyzna postanowił poznać prawdę. Ponadto Felipe powiedział Hermii, że to on rządzi w domu. Dziewczyna poskarżyła się Fabianie i wyznała, że jest ofiarą molestowania. Ta postanowiła coś z tym zrobić. W dalszych wydarzeniach dowiedzieliśmy się, że Rita podrzuciła Manueli list pożegnalny od Cayetany. German chce odejść od żony do Manueli. Jak dalej potoczą się losy postaci?

W 39. odcinku "Akacjowej 38" Manuela znajdzie w pokoju Rity dużą sumę pieniędzy. Oskarży ją o podrzucenie medalika i przekupstwo. Ta jednak będzie zaprzeczać. Cayetana w końcu się dowie, że mąż chce ją opuścić i zostawić prawie cały majątek.

W 40. odcinku Rita zasugeruje Manueli, że to Guadalupe podrzuciła jej medalik. Będzie szukać dowodów. Manuela znajdzie w pokoju mamy swój list pożegnalny.

W 41. odcinku Manuela otrzyma od koleżanek wsparcie i listy ze słowami otuchy. German dowie się od Mendeza, że Espinoza oskarżył go o udział w nielegalnych eksperymentach.

Odcinki są emitowane na antenie TVP2 od poniedziałku do piątku o godz. 18:45.

Śledzicie losy bohaterów "Akacjowej 38"?

