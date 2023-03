Wystartował nowy sezon "Love Island. Wyspa miłości". W dwóch poprzednich odcinkach było gorąco. Uczestnicy dobrali się już w pary, co nie było łatwe. Ponadto, do bohaterów dołączył Adam Boguta. To jednak nie koniec niespodzianek. Grono islanderów ponownie się powiększy. Sprawdź, kto jeszcze zamieszka w hiszpańskiej willi.

REKLAMA

Zobacz wideo "Love Island" - prawdziwe zaręczyny na wyspie

"Love Island". Nowy sezon rozpoczął się z przytupem

Nowy sezon "Love Island. Wyspy miłości" zdążył wzbudzić wiele emocji wśród widzów. W pierwszym odcinku uczestnicy mieli za zadanie dobrać się w pary. Nie było to jednak takie łatwe. Jak się okazało, niektórzy byli bardzo rozchwytywani. Mateusz mógł wybierać między aż trzema kandydatkami! Niestety, na wyspie miłości jest nieparzysta liczba singli. Ostatecznie duetu nie udało się stworzyć Agacie. Organizatorzy zaproponowali jednak rozwiązanie tego problemu. Zaprosili do programu znanego z "Top Model" Adama Bogutę. Były model zdążył już namieszać. Miał małą sprzeczkę z Wojtkiem. Na szczęście mężczyźni szybko zakopali topór wojenny. Internauci mieli mieszane uczucia co do udziału Adama w miłosnym programie. Niektórzy w komentarzach podkreślili, że Boguta znał się już wcześniej z prowadzącą programu, Karoliną Gilon. Razem próbowali swoich sił w modelingu. Fani obawiają się, że przez to mężczyzna może być traktowany lepiej niż reszta. Jak stwierdził Adam, zdecydował się na udział w programie, ponieważ chce znaleźć prawdziwą miłość.

Co czeka uczestników w trzecim odcinku "Love Island. Wyspa miłości"?

W następnym odcinku "Love Island. Wyspy miłości" będzie się działo. Bohaterów czeka kolejna niespodzianka. Do ich grona znowu dołączy nowa osoba! Będzie nią uczestniczka o imieniu Julia. Póki co, prowadząca nie zdradziła, czy tajemnicza kobieta zostanie na dłużej na wyspie miłości. Choć na razie niewiele o niej wiadomo, z pewnością zrobi duże wrażenie wśród islanderów.

Nowa uczestniczka 'Love Island' fot. materiały prasowe

Nowa uczestniczka 'Love Island' fot. materiały prasowe

Będziecie oglądać kolejny odcinek "Love Island"?

ZOBACZ TEŻ: "Love Island". Agata lata temu wyglądała zupełnie inaczej. Włosy to nie wszystko. Możecie jej nie poznać