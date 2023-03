"Hotel Paradise" to uwielbiane przez widzów reality show, które zadebiutowało na telewizyjnym ekranie w 2020 roku. Program doczekał się już sześciu edycji, a kolejna już niebawem trafi do emisji. W randkowym show uczestnicy muszą łączyć się w pary. Osoba, która podczas tzw. rajskiego rozdania zostanie sama, musi opuścić posiadłość. Jest o co walczyć. Można wygrać 100 tys. zł. O tym, jak kwota zostanie finalnie podzielona, decyduje lojalność pary. Jakiś czas temu wystartowały castingi do siódmej edycji "Hotelu Paradise". Gdzie tym razem zamieszkają szczęśliwi uczestnicy? Jest na czym zawieść oko.

"Hotel Paradise". Klaudia El Dursi pokazała pierwsze kadry z willi

Wcześniejsze edycje "Hotelu Paradise" kręcone były w pięknych zakątkach, m.in. na Bali, Zanzibarze oraz w Panamie. Według informacji portalu wirtualnemedia.pl nowe odcinki randkowego show nagrywane są w Kolumbii. Prowadzącą program niezmiennie od pierwszej edycji jest Klaudia El Dursi. Kilka dni temu celebrytka za pośrednictwem mediów społecznościowych podzieliła się z fanami najnowszymi wieściami z planu. Przy okazji zdradziła, gdzie najprawdopodobniej mogą zamieszkać uczestnicy nowej edycji. Na Instagramowym profilu gwiazdy pojawiły się nowe zdjęcia. Na pierwszym Klaudia El Dursi pozuje w egzotycznych okolicznościach przyrody, a na jej twarzy widnieje promienny uśmiech.

Nazywam się Klaudia El Dursi i witam w "Hotelu Paradise" - napisała na Instagramie.

Z kolei na kolejnych fotografiach możemy zobaczyć okazałą białą willę. Właśnie w niej zamieszkają nowi uczestnicy. Ciemna drewniana podłoga i wyszukana roślinność nadaje tropikalnego klimatu.

Castingi do siódmej edycji ogłoszono pod koniec stycznia. Widzowie mieli nadzieję, że "Hotel Paradise" pojawi się już w wiosennej ramówce TVN 7. Niestety, tak się nie stanie. Wszystko wskazuje na to, że kolejny sezon będzie emitowany dopiero na jesieni. Tymczasem fani randkowych reality show mogą oglądać nowy program "True Love", gdzie w roli prowadzącej po raz pierwszy występuje Edyta Zając.