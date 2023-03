Jeszcze niedawno losy uczestników "40 kontra 20" na bieżąco rozgrzewały widzów TVN. Po zakończeniu transmisji wyszło na jaw, że niestety żadna z finałowych par nie przetrwała po programie. Pomimo tego, fani wciąż interesują się losami zwycięzców. Amira w programie "40 kontra 20" dotrwała aż do samego finału. Choć jej związek z Tomem nie przetrwał po zakończeniu show, to pozostali w serdecznej przyjaźni. Dzięki udziałowi w programie Amira zyskała też popularność w sieci. Uczestniczka show jest aktywna na Instagramie i chętnie odpowiada na pytania fanów. Ostatnio odniosła się do swojego życia uczuciowego.

Zobacz wideo Amira miała guz na tarczycy. Usunęła go w Tunezji. Pokazała bliznę

"40 kontra 20". Amira rozstała się z partnerem. "Wolność"

Amira jeszcze do niedawna była zakochana. Jeden z fanów zapytał ją, czy pracuje obecnie nad sobą i swoimi emocjami.

Czy pracujesz nad sobą? Emocjami? Zazdrością? - padło pytanie.

Uczestniczka show odpowiedziała, że w tym momencie nie ma dla kogo.

Musiałabym mieć o kogo - skwitowała.

Zaniepokojeni internauci zapytali więc wprost:

To masz, czy nie masz tego chłopaka, bo się pogubiłam - zapytała zaciekawiona fanka.

Odpowiedź Amiry rozwiała wszelkie wątpliwości. Uczestniczka "40 kontra 20" jest obecnie singielką:

Już nie. Freedom (wolnośc - red.). Nie akceptuję żadnych propozycji z Insta, od razu mówię - zakończyła Amira.

Internauci dopytywali także o relację Amiry z Tomem. Uczestniczka przyznała, że są dobre.

Każdy z nas jest szczęśliwy z osobna. Przyjaźnimy się - wyzała.

Śledzicie losy Amiry po programie?

