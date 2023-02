Nowy sezon "Love Island. Wyspy miłości" wzbudził wiele emocji wśród widzów. Uczestnicy dobrali się już w pary. Bez partnera tymczasowo została Agata. Wkrótce jednak może się to zmienić. W pierwszym odcinku prowadząca poinformowała, że w willi zamieszka ktoś jeszcze. Zdradziła, że będzie to jeden z bohaterów któregoś z poprzednich sezonów. Jak się okazało, do islanderów dołączy ktoś zupełnie nowy.

Tajemniczy uczestnik nowego sezonu "Love Island". Kto to będzie?

Pierwsze parowanie w nowym sezonie show nie było łatwe. Najbardziej rozchwytywaną osobą był Mateusz, który mógł wybierać między trzema kandydatkami. Do programu dołączyła także Wiktoria, co spowodowało, że na wyspie zrobiło się nieparzyście. W związku z tym ktoś musiał zostać sam. Padło na Agatę. Kobieta jednak nie pozostanie bez partnera na długo. Karolina Gilon ogłosiła, że do uczestników dołączy nowa osoba. Prowadząca zapytała, kogo chcieliby zobaczyć z poprzednich bohaterów. Pomysł przywracania dawnych islanderów nie spodobał się jednak widzom, którzy w mediach społecznościowych przedstawili swoje zdanie. Pisali, że nie widzą w tym sensu. Choć fani nie poznali jeszcze tożsamości tajemniczego gościa, dowiedzieliśmy się, kim on będzie.

Okazało się, że grono uczestników powiększy ktoś zupełnie nowy. Nowym bohaterem w "Love Island. Wyspie miłości" będzie Adam Boguta. Mężczyzna jest znany z udziału w czwartej edycji "Top Model". Wtedy próbował swoich sił w modelingu. W programie uchodził za flirciarza. Opuścił dom modeli praktycznie na początku, jako czwarta osoba. Pomimo tego udało mu się zrobić karierę. Pracuje jako model, DJ i producent muzyczny. 27-latek potrafi grać na fortepianie i perkusji. Pasjonuje się również aktorstwem. Jest także aktywny w mediach społecznościowych, a na Instagramie obserwuje go ponad 100 tysięcy osób.

Myślicie, że to Adam sparuje się z Agatą?

