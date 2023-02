Uczestnik zgłosił się do "Magii nagości", aby poznać kandydatkę, z którą mógłby stracić dziewictwo. Kobiecie partie ciała na tyle go zawstydziły, że okazało się to barierą, na razie, nie do przeskoczenia.

2 fot. Channel 4 screen Otwórz galerię Na Gazeta.pl