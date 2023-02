Nowa edycja "Love Island. Wyspa miłości" została oficjalnie rozpoczęta. Uczestnicy zamieszkali razem w willi. Jako pierwsi weszli panowie. Każdy z nich opowiedział o swoich preferencjach co do przyszłej partnerki. 24-letni Wojtek marzy o poznaniu dziewczyny, z którą mógłby założyć rodzinę. Z kolei 27-letni Mateusz woli dynamiczne życie. Chciałby znaleźć kobietę, która kocha sport tak bardzo, jak on. Kolejny islander to 30-letni Patryk. Choć na co dzień mieszka w Holandii, dla miłości byłby w stanie się przeprowadzić. Preferuje blondynki o niebieskich oczach. 25-letni Kamil trenuje boks i uprawia dużo sportu. Pragnie znaleźć tą jedyną. Jako ostatni grono męskie zasilił 25-letni Hubert, który pasjonuje się motoryzacją. Szuka partnerki, która będzie go stale zaskakiwać. Mężczyźni szybko złapali ze sobą dobry kontakt.

"Love Island. Wyspa miłości". Uczestnicy dobrali się w pary

Wkrótce w willi pojawiły się również panie, na czele z prowadzącą Karoliną Gilon. Jako pierwszą przedstawiono 29-letnią Agatę, dla której nie ma tematów tabu. Mężczyźni byli pod wrażeniem jej szczerości. Uczestniczka zdecydowała się stanąć obok Wojtka. Widać było, że para się sobie spodobała. 28-letnia Kinga, która marzy o dynamicznym związku, zachwyciła Mateusza i Patryka. Zdecydowała się na pierwszego z nich. Jako trzecia dołączyła 25-letnia Klaudia, dla której najważniejsze jest bezpieczeństwo i prawdomówność. Mimo że zainteresował się nią Kamil, postanowiła odbić zajętego już Mateusza. W ten sposób zabrała Kindze partnera. Następnie, islanderzy powitali 26-letnią Alicję. Ku zaskoczeniu wszystkich, ona również postanowiła zawalczyć o Mateusza! Na sam koniec do willi wszedł nieoczekiwany gość. Była to nowa uczestniczka, 24-letnia Wiktoria. Kobieta zdecydowała się odbić Agacie Wojtka.

Choć parowanie było pełne zwrotów akcji, udało się stworzyć następujące duety:

Wiktoria i Wojtek, który nie ukrywał, że wolał Agatę

Alicja i Mateusz

Kinga i Hubert

Klaudia i Hubert

Klaudia i Patryk

Agnieszka i Kamil

Nie da się ukryć, że najbardziej rozchwytywany był Mateusz. Spodobał się aż trzem uczestniczkom! Jedyną osobą bez pary tymczasowo została Agata. Wszystko może się jednak zmienić, ponieważ w następnym odcinku bohaterów czeka niespodzianka. Do willi wejdzie któryś z dawnych uczestników. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

