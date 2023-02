27 lutego stacja TVN zaczęła emitować nowe odcinku "Milionerów". To już 13 sezon popularnego teleturnieju, w którym - jak wskazuje tytuł - można wygrać milion złotych. Tym razem o główną nagrodę zawalczyła. Olga Żukowicz z Gdyni. Zobaczcie, jak jej poszło.

"Milionerzy" . Ile zwierząt i jakie składano w starożytnej Grecji jako hekatombę, co poświadcza samo to słowo?

Pani Olga doskonale poradziła sobie z wieloma pytaniami. Śpiewająco odpowiedziała na to dotyczące "Smerfów". Jednak widać było, że dużo nerwów kosztowało ją pytanie o historię antyczną. To bowiem brzmiało: Ile zwierząt i jakie składano w starożytnej Grecji jako hekatombę, co poświadcza samo to słowo?

A. jednego orła

B. dwie kozy

C. sto wołów

D. setki tysięcy lwów.

Pan Olga po namyśle zaznaczyła odpowiedź C, a więc sto wołów. Kiedy tylko wypowiedziała te słowa, szybko pożałowała.

Olgo... - zaczął Urbański.

Wtem uczestniczka weszła mu w słowo.

... to nie jest poprawna odpowiedź - powiedziała.

Po chwili zreflektowała się i dodała.

Przepraszam, zabieram ci kwestię.

Urbański był zaskoczony, ale szybko wyprowadził kobietę z błędu, mówiąc, że wybrała dobrze. W ten sposób pani Agnieszka zyskała 75 tys. złotych.

"Milionerzy". Najciekawsze pytania

W 598. odcinku "Milionerów" pani Alicja została zapytana o pasmo górskie, w którym znajduje się najwyższy szczyt Europy. Uczestniczka zdradziła nawet, że powtarzała geografię przed zgłoszeniem się do teleturnieju. Niestety, jej starania niewiele pomogły i nie miała pojęcia, która odpowiedź jest właściwa. Na szczęście kobieta miała do dyspozycji koła ratunkowe. W tym wypadku nieoceniona okazała się publiczność.

W 557. odcinku "Milionerów" pan Piotr mógł wygrać pół miliona złotych. Pokonało go jednak pytanie dotyczące kolorów. Uczestnik bał się podjąć ryzyko i zrezygnował z dalszej gry. Studio opuścił bogatszy o 250 tysięcy złotych.

W 535. odcinku pan Maciej usłyszał pytanie za milion złotych. Dotyczyło ono geografii. Uczestnik nie znał jednak odpowiedzi i postanowił zrezygnować z gry. Studio programu opuścił bogatszy o 500 tysięcy złotych.