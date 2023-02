Linda A. w mediach społecznościowych nie wyjawia nazwiska. Na Instagramie pokazuje swoje bajeczne życie, które śledzi ponad 100 tysięcy internautów. W krótkiej wizytówce określa się jako 23-letnia gospodyni domowa. Kobieta jest także właścicielką SPA i inwestorką, ale jak sama twierdzi, utrzymuje ją bogaty mąż, który regularnie odpala jej procent ze swoich zarobków.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarskie metro - przepych, bogactwo i śpiewający kibice, a motorniczego nie ma!

Selena Gomez tłumaczy się ze spuchniętej twarzy na TikToku

23-letnia żona dubajskiego milionera porzuciła edukację na rzecz bycia "gospodynią domową"

Linda zajmuje się na co dzień m.in. kupowaniem mebli do swoich licznych posiadłości. Żona milionera, mimo że z powodzeniem prowadzi własne SPA, nigdy za siebie nie płaci i uważa, że kobiety, które to robią, są bardzo nieszczęśliwe. Jej mąż zarabia miesięcznie około 150 tys. dolarów i wydziela żonie procent ze swoich zarobków.

Ja nigdy nie płacę za siebie - wyznała na TikToku.

Jej bliscy nie pochwalają jej wyborów, a ojciec kobiety chciałby, aby skończyła studia i dalej kształciła się, aby nie musieć polegać na mężczyźnie.

Mój tata chce, żebym zrobiła coś z moim życiem - wyznała w programie "Love Don't Jugde".

Linda wbrew sugestiom ze strony rodziców czuje się bardzo dobrze jako bogata żona i nie zamierza nic zmieniać. Kobieta woli skupiać się na mężu i wspólnym małżeńskim życiu czy własnym rozwoju.

Jak na razie moja uwaga skupia się jednak na moim małżeństwie - skwitowała.

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

"Sanatorium miłości". Dariusz będzie żyć jak król. Emeryturę dostanie w Norwegii

Zobacz też: "Love Island" wraca! Klaudia Szponar mocno namiesza na wyspie. Kilka lat temu wyglądała zupełnie inaczej