Choć wciąż w pamięci są emocje po szóstej edycji "Love Island", przed nami wielkie rozpoczęcie siódmego sezonu matrymonialnego show. Tegoroczna edycja randkowego formatu wraca do Andaluzji w Hiszpanii. Piękni i spragnieni miłości single zamieszkają wspólnie w luksusowej willi z malowniczym ogrodem w sąsiedztwie Morza Śródziemnego. Niedawno zaprezentowani zostali wszyscy uczestnicy show, a teraz przyszedł czas na zdjęcia posiadłości.

"Love Island". Rusza siódmy sezon. Mamy zdjęcia nowej willi uczestników

Wyspiarze tym razem do swojej dyspozycji będą mieli basen, siłownię oraz przestronny taras ze strefą do relaksu. Najważniejszym miejscem jest Krąg Ognia, gdzie zapadać będą decyzje o dalszych losach bohaterów. We wnętrzach dominują żywe i nasycone kolory. Sypialnia islandersów prezentuje się jak z bajki.

'Love Island 7'. Willa w Andaluzji w Hiszpanii fot. materiały prasowe. Piotr Filutowski/Polsat

Więcej zdjęć z willi "Love Island" zobaczycie w naszej galerii u góry strony.

Przypominamy, że siódmy sezon "Love Island" będzie pierwszym, który wyjdzie spod skrzydeł Edwarda Miszczaka w Polsacie. Nowy dyrektor przeniósł program z Polsatu do TV4. Z decyzją związane są nadzieje o przypływie nowej widowni do sąsiedniej stacji.

Przesunięcie "Love Island" do Czwórki też powinno być dobrym ruchem (...). Ma on (kanał TV4 - red.) ogromne możliwości. "Love Island" powinno nim szarpnąć. To jest dopiero pierwszy krok. Jeśli uda się uzyskać jakiś progres, to powinno dać impuls do rozwoju tej anteny - komentował Miszczak.

"Love Island 7". Kiedy premiera?

Program zadebiutuje w telewizyjnej Czwórce już 27 lutego. Do tej pory show było emitowane po godzinie 22.00. Siódmy sezon będzie można oglądać od poniedziałku do piątku i w niedziele, ale o nowej, wcześniejszej porze - 21.00. Będziecie oglądać?