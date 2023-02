"Magia nagości" bulwersuje, ale i przyciąga nowych widzów. W programie uczestnik lub uczestniczka mają do wyboru sześcioro kandydatów na randkę. Bohaterowie odcinków występują nago przed kamerami. Pomimo kontrowersyjnej natury show cieszy się dużą popularnością. Niektórzy uczestnicy zbierają się na intymne wyznania. Tak właśnie zrobiła 28-letnia Tracy z brytyjskiej edycji formatu, która zszokowała widzów.

REKLAMA

Zobacz wideo Za co odpowiadają koordynatorzy intymności? Popkultura Extra

Uczestniczka "Magii nagości" zrobiła wisiorek z genitaliów

Tracy była charakterystyczną bohaterką show. 28-latka prywatnie jest mamą, która zajmuje się domem i opieką nad dziećmi. W wolnym czasie oddaje się pasji, jaką jest pisanie. W programie nie kryła, że ma wysokie wymagania co do potencjalnego partnera. Wyznała, że idealny kandydat musi być zadbanym i zdecydowanym dżentelmenem o mocnym charakterze. Zdradziła, że ma także konkretne oczekiwania co do jego wyglądu fizycznego. Szczególną uwagę zwraca na dolne partie ciała mężczyzn - kandydat musiał mieć "duże przyrodzenie". W "Magii nagości" Tracy zdecydowała się na Marka, który miał wszystko, czego szukała w partnerze. Po jakimś czasie twórcy programu zapytali kobietę o relacje z Markiem. Jak się okazało, randka była udana, ponieważ para spotykała się jeszcze przez rok. Niestety, później doszło do rozstania.

Tracy nie przestała szokować swoim zachowaniem. W programie przyznała się do nietypowego działania. Jak się okazało, kobieta postanowiła usunąć część genitaliów. Z fragmentów ciała zrobiła sobie wisiorek.

Zmniejszyłam wargi sromowe, bo uważałam, że są za duże. Teraz są takie, jak trzeba. Po zabiegu stwierdziłam, że nie chcę się ich pozbywać, więc zrobiłam z nich wisiorek - powiedziała Tracy.

Na zabieg zdecydowała się ze względów estetycznych. Nie chciała jednak wyrzucać pozostałości ciała. Tracy pomalowała je, ozdobiła brokatem i zatopiła w żywicy. Cały proces uwieczniła na nagraniu, które wyemitowano w telewizji. Uczestniczka programu stworzyła niepowtarzalny wisiorek, który dumnie nosi na szyi.

Tracy z 'Magii nagości' fot. zrzut ekranu z player.pl

Co sądzicie o takim zachowaniu? Przesada?

ZOBACZ TEŻ: "Magia nagości". Wpadka na planie. Uczestnik dostał wzwodu. "Eskortowali go"