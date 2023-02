Program "Magia nagości" to nietypowy randkowy show, w którym uczestnicy wybierają kandydatów jedynie na podstawie ich ciał. W programie biorą udział osoby w różnym wieku, o różnych sylwetkach czy osoby nieheteronormatywne. Za to właśnie widzowie pokochali "Magię nagości". Prowadzącą polskiej edycji została Beata Olga Kowalska. W jednym z odcinków zarówno gospodyni, jak i widzowie, byli zachwyceni otwartością 68-letniej uczestniczki Marii. Doprowadziła prowadzącą niemal do łez.

"Magia nagości". 68-latka zrobiła furorę w show

W zapowiedzi programu Maria dała się poznać jako zwariowana podróżniczka, która uwielbia koncerty, tatuaże i adrenalinę. Przyznała, że przeżyła już wielkie miłości, a randce nie była od 20 lat.

Szukam miłości, która by mnie uskrzydliła - mówiła.

W kabinach czekało na nią aż pięciu kandydatów. Kiedy odsłonięto ich nagie ciała, 68-latka nie mogła powstrzymać się od komentarza:

Żal, że tyle zwlekałam! - powiedziała zachwycona.

Uczestniczka nie była w ogóle skrępowana nagością uczestników.

Piękny, niech się napatrzę - mówiła . Wstęp do rozkoszy - komentowała części intymne kolejnego z kandydatów.

Ostatecznie pani Maria musiała wybrać między 53-letnim Damianem i 45-letnim Mariuszem. Zdecydowała, że chce ponownie się spotkać z młodszym kandydatem. Kiedy w końcu zobaczyła jego twarz, powiedziała:

To był strzał w dziesiątkę.

On również nie ukrywał, że mu się spodobała.

Maria ziemska i nadziemska! - odparł.

Uczestniczka ujawniła, że przez dzielącą ich odległość jeszcze nie doszło do spotkania, jednak są w kontakcie telefonicznym.