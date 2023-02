Anita Szydłowska była uczestniczką trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Choć od jej wystąpienia w show minęło już kilka lat, to bohaterka wciąż jest chętnie obserwowana przez internautów, którzy raz po raz sprawdzają, co u niej słychać. Tym razem wypowiedziała się na temat wygranej Blanki w preselekcjach do Eurowizji 2023.

Eurowizja 2023. Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wtrąca trzy grosze

W niedzielny wieczór 26 lutego wybrano reprezentantkę Polski na Konkurs Piosenki Eurowizji. Decyzją widzów i jury wysłanniczką Polski do Liverpoolu została Blanka. Wybór ten wzbudził niemałe kontrowersje w mediach społecznościowych. Pojawiły się komentarze - jak i rzekome dowody - o ustawce TVP. Swoje trzy grosze postanowiła dorzucić również Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Bohaterka show TVN-u nie gryzła się w język i pod postem TVP na Instagramie zamieściła wymowny komentarz:

Straszna ustawka, ale dopóki będzie Eurowizja (pod szyldem - red.) TVP, nie ma co liczyć na prawdziwy talent. Blanka jest piękna, utwór fajny, ale to nie jest hit na Eurowizję i (materiał na - red.) reprezentantkę Polski. Przebój "Lata z Radiem" - napisała dosadnie Anita.

Eurowizja 2023. Wygrana Blanki na preselekcjach wzbudziła kontrowersje

Wyniki preselekcji wywołały spore emocje wśród widzów - już w trakcie koncertu można było usłyszeć buczenie z widowni. Wielu komentujących twierdzi, że tegorocznym reprezentantem Polski na Eurowizji powinien być Jann. 24-letni wokalista po występie odniósł się do wygranej Blanki i zwrócił do fanów z istotnym apelem.

Eurowizja 2023. Blanka zaskoczona wygraną. Powiedziała, co myśli o Jannie

Zgadzacie się ze zdaniem Anity? Dajcie znać w komentarzach.