Choć mogło wydawać się, że ta dwójka jest sobie pisana, los pokierował inaczej. Grzegorz i Natalia z "Hotelu Paradise" potwierdzili rozstanie. Początkowo zdecydowali się na usunięcie wspólnych zdjęć z mediów społecznościowych. Fani nie przestawali dopytywać, co się stało. W końcu były uczestnik wyjawił szczegóły. Grzegorz zdradził, jak potoczyła się relacja. Okazało się, że Natalia przedstawiła zupełnie inną wersję. Postanowiła wbić szpilę mężczyźnie.

To już potwierdzone. Grzegorz i Natalia z "Hotelu Paradise" rozstali się

Nie tak dawno byli uczestnicy programu TVN wyznali, że są parą. Natalia wystąpiła w teledysku do piosenki Grzegorza, co było okazją do publicznego potwierdzenia uczuć. Para chętnie wstawiała wspólne zdjęcia na Instagram. Po jakimś czasie fani zauważyli, że wszystkie zniknęły. Wtedy po raz pierwszy Grzegorz przyznał, że jego drogi z partnerką się rozeszły.

Grzegorz z 'Hotelu Paradise' fot. https://www.instagram.com/grzes.hotelparadise6/

Grzegorz z 'Hotelu Paradie' fot. https://www.instagram.com/grzes.hotelparadise6/

W końcu jednak postanowił zabrać głos w sprawie i wyjawić prawdę.

Przeżywam ostatnio trochę gorszy okres. Z Natalią też raczej nie jest nam po drodze. Jak zauważyłaś, skasowaliśmy wspólne zdjęcia. To jest dla mnie bardzo ciężki temat. Teoretycznie zakończyliśmy już naszą relację. Nie będę ukrywał, jest mi bardzo smutno z tego powodu (...) - napisał Grzesiek.

Na jednym oświadczeniu się jednak nie skończyło. Grzesiek zdecydował się na wywiad z cozatydzien.tvn.pl, gdzie zdradził więcej szczegółów rozstania. Przyznał, że nadal coś czuje do Natalii. Jednak według niego już za późno na jakąkolwiek rozmowę. Jak twierdzi były uczestnik, to on zaproponował zakończenie związku, na co miał usłyszeć: "ok, rozstańmy się". Ponadto wyraził swój żal, że chwilę po zerwaniu Natalia publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia z Dawidem, innym uczestnikiem programu. Była partnerka szybko odpowiedziała na te zarzuty na swoim profilu na Instagramie.

Dodam od siebie, że to nie było tak, jak Grześ zacytował: "Usłyszałem tylko: ok, rozstańmy się i tak to się skończyło". Dawid jest moim przyjacielem, ja Grzesiowi nie zabraniałam się spotykać z jego znajomymi, za którymi nie przepadam.

Podkreśliła, że szczegóły woli zachować dla siebie. Dziewczyna pokazała również, że czuje się dobrze. Opublikowała wymowny filmik na TikToku.

Postanowiła także zakpić z byłego partnera. Obecnie, wchodząc na Instagrama Natalii nie zobaczymy jej zdjęcia profilowego, a fioletowe tło, z tekstem, który rzekomo dziewczyna miała powiedzieć po zerwaniu.

Zdjęcie profilowe Natalii fot. https://www.instagram.com/natasza_e92_/

Spodziewaliście się rozstania Natalii i Grześka?

