"Milionerzy". Pytanie o poranek. Intuicja zawiodła panią Joannę

W 563. odcinku zagrała pani Joanna. Miała do dyspozycji trzy koła ratunkowe. Choć większość uczestników zachowuje je na później, uczestniczka potrzebowała jednego z nich już przy pierwszym pytaniu. Dzięki temu udało jej się zaznaczyć prawidłową odpowiedź. W dalszej części gry, pani Joannie szło całkiem nieźle, aż do pewnego momentu.

"Milionerzy". To pytanie pokonało uczestniczkę

Choć wiele osób używa tego słowa, nie każdy zastanawia się, co ono dokładnie znaczy. Hubert Urbański zadał pytanie, które brzmiało: "Ranek to początek dnia. A poranek?". Dla uczestniczki zostały przygotowane cztery odpowiedzi.

A. Następuje po ranku

B. Woda utleniona dawniej

C. Zaczyna się o brzasku

D. Kończy się świtem

Jaka była poprawna odpowiedź?

Joanna Popiel nie była pewna odpowiedzi. Wahała się, co zaznaczyć. Zaczęła zastanawiać się nad dosłownym znaczeniem słowa "poranek".

Idąc tropem, że poniedziałek następuje po niedzieli, to poranek, sugerowałbym się, że następuje po ranku - mówiła Hubertowi Urbańskiemu.

Pani Joanna pozostała przy pierwszej myśli. Zaznaczyła odpowiedź A, twierdząc, że poranek, jak sama nazwa wskazuje, następuje po ranku. Jak się okazało, to nie była poprawna odpowiedź. Prawidłowy był wariant C. - zaczyna się o brzasku. Sama nazwa poranek, z dawnej polszczyzny, oznacza "wczesną porę dnia". Tym sposobem, uczestniczka odpadła z gry.

Proste pytania z ciekawymi odpowiedziami

Nie jest to pierwszy przypadek, gdzie uczestnik "Milionerów" odpada na teoretycznie prostym pytaniu. W 557. odcinku pan Piotr był w trakcie rozgrywki o pół miliona złotych. Dostał pytanie o to, jakie kolory składają się na powstanie barwy o nazwie "petrol". Choć słowo kojarzy się z ciemnym odcieniem benzyny, odpowiedź była zupełnie inna. To niebieski i zielony tworzą "petrol". Pan Piotr wycofał się z gry przed podaniem odpowiedzi. Pożegnał się z programem wygrywając 250 tysięcy złotych. W odcinku 571. pani Magda dostała pytanie o Hebrydy. Choć pierwszym skojarzeniem były lakiery do paznokci, okazało się, że jest to archipelag wysp na Ocenia Atlantyckim. Na szczęście uczestniczka wybrała poprawną odpowiedź.

Wiedzieliście, czym jest poranek?

