Ania i Gabryś z programu "Farma" zdenerwowali widzów ślubem antenie. Najpierw uczestnik wręczył koleżance z show własnoręcznie zrobiony pierścionek z cienkiego drucika, a potem para złożyła sobie uroczystą przysięgę przed pozostałymi uczestnikami. Po emisji odcinka z tego wydarzenia widzowie nie kryli oburzenia, a najbardziej podpadła im Ania, która zdaniem internautów bawi się uczuciami Gabriele. Widzowie określili ślub jako "żenujący cyrk", który tylko skrzywdzi zaangażowanego emocjonalnie chłopaka.

REKLAMA

Zobacz wideo David Beckham vs Brooklyn Beckham. Pojedynek na przewracanie naleśników

"Love Never Lies". Mateusz uderza w innych uczestników. Wybuchła drama

"Farma". Co Ania zrobiła z pierścionkiem zaręczynowym od Gabriele? Odpowiedziała

Ania Małysa z programu "Farma" od początku wzbudzała skrajne emocje wśród widzów i spotkała się z dużym hejtem. Uczestniczka dotrwała do 36. odcinka. Po zakończeniu show przyznała w mediach społecznościowych, że poszła na terapię, aby poradzić sobie z negatywnymi emocjami po programie. Jej ślub z Gabrysiem mocno spolaryzował publiczność i miała tyle samo fanów, ile wrogów. Widzowie określili całe wydarzenie jako żenujące i podkreślili, że nigdy nie powinno mieć miejsca w programie. Fani zastanawiają się, co po odpadnięciu z programu Ania zrobiła z pierścionkiem zaręczynowym, który dostała od Gabriele. Uczestniczka "Farmy" odpowiedziała nagraniem na TikToku. Na filmie pokazała, że nadal nosi go na palcu.

Czy wciąż mam pierścionek zaręczynowy farmerski? Tak jest, wciąż jest z nami, wciąż tu jest - wyznała na TikToku.

Widzowie od razu zaczęli się dopytywać, czy Ania nadal jest z Gabrysiem. Podkreślili, że kiedy odpadła, to bardzo cierpiał. Ania nie odniosła się jednak do tych pytań.

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

"Sanatorium miłości". Dariusz bardzo podpadł. Poszło o "typowo kobiece zajęcie"

Zobacz też: Ukochana Milika w lateksowych spodniach. Nie wyglądają na wygodne. Zachwyciła Marinę i Wersow. "Petarda!"