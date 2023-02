"Chłopaki do wzięcia" to popularny reality show, który jest emitowany od ponad dekady. Do tej pory doczekał się 22. sezonów. Program można oglądać na antenie Polsat Play. Jednym z jego najpopularniejszych bohaterów jest Bandziorek. Po latach poszukiwań uczestnik wreszcie odnalazł szczęście. Mężczyzna postanowił ustatkować się u boku Danusi. Para jest już po zaręczynach. Romantyczny moment pokazano w jednym z odcinków. Dla ukochanej Krzysztof zdecydował się na poważne zmiany w życiu. Jedną z nich była przeprowadzka na drugi koniec Polski. Zakochani zamieszkali na malowniczych Mazurach. Jak wygląda ich wspólne gniazdko?

Zobacz wideo To właśnie tak wygląda ulubione miejsce w domu Katarzyny Pakosińskiej

"Chłopaki do wzięcia". Bandziorek zamieszkał z ukochaną. Tak wygląda ich dom na Mazurach

Bandziorek udowodnił, że dla miłości jest gotowy na wiele poświęceń. Bohater "Chłopaków do wzięcia" podjął walkę z nałogami. Zaczął też bardziej dbać o swój wygląd fizyczny. Różnica miedzy "starym" a "nowym" Krzysztofem widoczna jest na pierwszy rzut oka. Uczestnik reality show zdecydował się też na przeprowadzkę do ukochanej. Para uwiła sobie wspólne gniazdko na Mazurach.

'Chłopaki do wzięcia'. Mieszkanie Bandziorka i Danusi. Urządzili urocze gniazdko na Mazurach fot. screen PolsatPlay

Uwagę zwraca malownicza okolica, w której położony jest dom Bandziorka i jego ukochanej. Budynek położony jest z dala od miasta, jego otoczenie jest więc bardzo spokojne. Zakochani mogą wybierać się na romantyczne spacery. W pobliżu znajdują się także niewielkie jeziora. Bandziorek nie pasjonuje się wędkarstwem, jednak po pracy lubi odpocząć na molo.

'Chłopaki do wzięcia'. Mieszkanie Bandziorka i Danusi. Urządzili urocze gniazdko na Mazurach fot. screen PolsatPlay

Myślicie, że Bandziorek i Danusia już wkrótce staną przed ołtarzem? Więcej zdjęć Bandziorka i Danusi w otoczeniu domu znajdziecie w naszej galerii na górze strony.