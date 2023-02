Wielkie zmiany w "The Voice Kids". TVP wyda więcej na nagrody

Już wkrótce stacje telewizyjne ruszą z nowymi ramówkami. Jednym z wiosennych hitów TVP jest muzyczny talent show dla najmłodszych - "The Voice Kids". Właśnie od udziału w tym programie rozpoczęły się kariery Roksany Węgiel, Viki Gabor czy Sary James. Oprócz rozpoznawalności młodzi artyści mogą zdobyć także duże pieniądze. Okazuje się, że w nadchodzącej edycji pula nagród będzie jeszcze większa.

"The Voice Kids". Nowa edycja zaskakuje zmianami. Zarówno fani, jak i uczestnicy będą zadowoleni

Już w sobotę 25 lutego na antenie TVP2 zadebiutuje szósta edycja programu "The Voice Kids". Podobnie jak w poprzednich odsłonach w fotelach trenerów zasiądą Cleo, Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron. W roli gospodarzy wystąpią Ida Nowakowska i Tomasz Kammel. Prowadzących wesprą Antek Scardina i Oliwier Szot. Aby odświeżyć formułę, produkcja zdecydowała się na pewne zmiany.

Pierwszą z nich będzie zwiększenie puli nagród. Do tej pory tylko zwycięzca otrzymywał nagrodę pieniężną, która wynosiła 50 tysięcy złotych. Teraz finansowe gratyfikacje przewidziane są także dla finalistów, którzy zajmą drugie i trzecie miejsce. Zainkasują oni odpowiednio 20 i 30 tysięcy złotych.

Kolejną zmianą, która z kolei przypadnie do gustu fanom, jest wydłużenie nowego sezonu o jeden odcinek. W wiosennej edycji widzowie będą mieli okazję oglądać "Przesłuchania w ciemno" przez sześć tygodni. We wcześniejszych odsłonach trwały one o tydzień krócej.

Myślicie, że szósta edycja "The Voice Kids" wyłoni kolejną młodą gwiazdę?