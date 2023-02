Marta Paszkin i Paweł Bodzianny to jedna z ulubionych par widzów programu "Rolnik szuka żony". Kilka dni temu zachęcali do wysłania zgłoszenia do nowego sezonu kultowego show TVP1. Ich związek jest najlepszą rekomendacją. Kiedy Marta pojawiła się na gospodarstwie Pawła, on szybko się zauroczył i odesłał pozostałe kandydatki do domu, aby mieć więcej czasu na poznanie uczestniczki. Dziś są szczęśliwą rodziną, planują drugi ślub, a na świecie pojawił się ich syn Adaś. Chłopiec właśnie skończył osiem miesięcy i cała rodzina wybrała się na wakacje do Egiptu.

Zobacz wideo W jaki sposób swoje domy urządzili uczestnicy programu "Rolnik szuka żony"?

"Rolnik szuka żony". Marta i Paweł wygrzewają się w egipskim słońcu. To pierwsze wakacje Adasia

Do rolników na urlopie dołączył też kuzyn Pawła wraz z córką. Marta i Paweł wychowują też razem Stefanię, córkę kobiety z poprzedniego związku. Para zatrzymała się w hotelu w Marsa Alam, gdzie cena noclegu za dwójkę dorosłych to w zależności od standardu koszt od 600 do 900 zł za dobę. Jak podkreśliła Marta ze względu na wiek Adasia i kierunek podróży zdecydowali się na wycieczkę organizowaną przez biuro podróży.

Pierwszy urlop Adasia. Ciekawe, czy będzie coś z niego pamiętał - napisała Marta na Instagramie.

W krótkim Q&A, które Marta zorganizowała na Instagramie, zdradziła, że podczas urlopu bawią się świetnie. Jedna z fanek zapytała, jak idą przygotowania do ślubu, a uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" podkreśliła, że najważniejsze rzeczy są już ogarnięte.

'Rolnik szuka żony'. Marta i Paweł fot. screen instagram.com/marta_paszkin

Padło też o relację Pawła i Stefanii i czy rolnik traktuje córkę Marty na równi z biologicznym synem.

Mają spoko relacje, ale ona ma fajnego biologicznego ojca, więc Paweł nie potrzebował nigdy wchodzić w jego rolę. Za to Paweł jest genialny jako tata Adasia - odpisała.

Fani zapytali też o pogodę na urlopie.

22 stopnie, ale gdyby nie wiatr, to byłoby jak u nas w gorące wakacje - podkreśliła Marta.

W komentarzach pod nagraniem padły też bardzo praktyczne pytania dotyczące pobytu w tak dalekim kraju.

Nie obawia się pani zemsty Faraona przy tak małym dziecku? Chyba że synek tylko na mleku - zapytała widzka.

Moje mleko i słoiczki - odpisała Marta.

'Rolnik szuka żony'. Marta fot. screen instagram.com/marta_paszkin

W komentarzach pod nagraniem z urlopu fani odpowiedzieli na pytanie zadanie przez Martę.

Myślę, że nie będzie pamiętał, ale od czego są aparaty.

On nie będzie pamiętał, ale internet tak. Udanego wypoczynku.

Pozazdrościć pogody i ciepła - czytamy w komentarzach.

