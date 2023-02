"Chłopaki do wzięcia", to program, który debiutował na antenie Polsat Play ponad dziesięć lat temu. Historie kawalerów z prowincji podbiły serca widzów, a ulubieni bohaterowie zyskali ogromną popularność. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych chłopaków jest Bandziorek, czyli Krzysztof Dzierżonowski. Mieszkaniec małej wioski poznał w programie Danusię, która sprawiła, że Krzysztof nie tylko zmienił swoje życie, ale i wizerunek.

"Chłopaki do wzięcia". Bandziorek przeszedł metamorfozę. Ale przystojniak!

Od czasu, gdy widzowie Polsatu po raz pierwszy poznali Bandziorka, minęła już ponad dekada. Mężczyzna wówczas nie przykładał znacznej uwagi do wyglądu, a jego styl życia również niezbyt korzystnie wpływał na aparycję. Jednak od kiedy w jego życiu pojawiła się miłość, Bandziorek zaczął się bardziej starać. Przede wszystkim odstawił używki, a także zaczął dbać o fryzurę oraz ubiór. Różnicę między dzisiejszym Bandziorkiem a tym z początków programu jest zauważalna gołym okiem. Choć w metryce niewątpliwie przybyło mu lat, to z wiekiem zaczął prezentować się znacznie lepiej.

Bandziorek z 'Chłopaki do wzięcia' fot. screen Polsat Play

Co jeszcze słychać u bohatera "Chłopaków do wzięcia"? Zamieszkał w domu Danusi na Mazurach. Ich wspólne cztery kąty wyglądają niezwykle uroczo. Budynek położony jest w malowniczej wiejskiej okolicy, która otoczona jest małymi jeziorami. Choć Bandziorek nie jest wielkim fanem łowienia ryb, to czasem chętnie wybiera się na molo, by wypocząć po pracy. Wejdźcie tutaj, aby zobaczyć wspólne lokum Danusi i Bandziorka.