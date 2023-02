Od 2010 roku Magda Gessler wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie, aby wskazać właścicielom restauracji błędy, które popełniają i aby pomóc zmienić wnętrze i menu, tak aby przyciągnąć gości. Ponieważ gospodyni "Kuchennych rewolucji" daje uczestnikom przysłowiową wędkę, a nie rybę, wszystko zależy też od ich zaangażowania. Czasem mimo najszczerszych chęci pomocy nawet Magda Gessler nie jest w stanie zagwarantować powodzenia. Zobaczcie, które rewolucje się nie udały.

Zobacz wideo Sylwia Peretti chciała wyjaśnić z Magdą Gessler nieudane "Kuchenne rewolucje": Powiedziała, że już zakończyliśmy nagrania

Boczek i spółka / Chrup chrup kartofel - Jelcz-Laskowice

Restauracja Chrup chrup kartofel jest już tylko wspomnieniem, bo właściciel ostatecznie zamknął lokal. Magda Gessler miała na to miejsce konkretną koncepcję: dania z ziemniaka. We wnętrzu pojawiła się fototapeta ze zdjęciem pola ziemniaczanego, a zamiast abażurów zawisły wiklinowe kosze. Menu? To oczywiście wariacje na temat tego warzywa. Kiedy restauratorka odwiedziła miejsce po kilku tygodniach od zakończenia rewolucji, nie była zachwycona jakością jedzenia. Czy to właśnie dlatego miejsce ostatecznie zamknięto? Właściciel twierdził, że klienci po prostu nie byli zainteresowani potrawami z ziemniaka i koncepcja się nie sprawdziła.

'Chrup chrup kartofel' to restauracja, która po 'Kuchennych rewolucjach' zamknęła się fot. kuchennerewolucjenaszymioczami.blogspot.com

Łebska Chata - Łeba

Restauracja Łebska Chata pojawiła się w "Kuchennych rewolucjach" w 2013 roku. Rewolucja przebiegła pomyślnie i Magda Gessler umieściła restaurację w swoim przewodniku "101 najlepszych restauracji i hoteli w Polsce". Niestety, dobra passa szybko się skończyła i w sieci zaczęły pojawiać się negatywne opinie klientów. Widzowie "Kuchennych rewolucji" pytali restauratorkę, dlaczego reklamuje to miejsce swoim nazwiskiem. Gessler zareagowała od razu i poinformowała właściciela o cofnięciu rekomendacji, ale mężczyzna nie uszanował tych próśb i nadal reklamował miejsce jej nazwiskiem. Sprawa ostatecznie skończyła się w sądzie. Gospodyni "Kuchennych rewolucji" pozwała właściciela o naruszenie dóbr osobistych i zażądała 100 tys. złotych rekompensaty. Gessler wygrała w sądzie i właściciel Łebskiej Chaty musiał oficjalnie przeprosić restauratorkę, dodatkowo przeprosiny miały zostać umieszczone na banerze, na ogrodzeniu przed restauracją. Zasądzono też zadośćuczynienie, którego wysokości nie podano do publicznej wiadomości.

Magda Gessler przeprowadza rewolucję w ''Łebskiej Chacie'' Fot. TVN | Kuchenne Rewolucje | Kadr

Matalmara/ Willa pod Złotym Ziemniakiem - Goczałkowice-Zdrój

Willa pod Złotym Ziemniakiem to kolejne miejsce, gdzie rewolucja skończyła się w sądzie. Magda Gessler skrytykowała wystrój pomieszczenia za kryształowe żyrandole, barok, rokoko, złoto i ozdoby w jednym. Restauratorka stwierdziła, że w takim miejscu nie da się jeść.

To jest totalna kostnica. Nie mam pojęcia, jak można jeść w takim wnętrzu (...) Kicz wiejski w pałacu. Tak skomplikowanego i prostackiego jedzenia nie jadłam - mówiła.

Wystrój był dumą właścicielki, która wściekła się na gospodynię "Kuchennych rewolucji".

Byłam wściekła. Nie pozwolę wyrzucić nic stąd. Wystrój jest piękny i nie wierzę, że to przez niego nie ma ludzi - buntowała się pani Alicja.

Willa pod Złotym Ziemniakiem

Na ostateczne rozwiązanie sądowe zdecydowała się jednak właścicielka Willi pod Złotym Ziemniakiem w Goczałkowicach-Zdroju. Kobieta uznała bowiem, że nagrania zostały zmanipulowane, a odcinek zmontowany tak, by ją ośmieszyć i przedstawić, jako 'żonę swojego męża', która nie tylko gardzi ludźmi, ale też nie chce skalać sobie rąk pracą. Koniec końców kobieta wróciła do starej nazwy restauracji - Matalmara i nie kontynuowała zmian znanej restauratorski. W 2014 roku restauracja została wystawiona na sprzedaż. mat. tvn

Kiedy po przeprowadzeniu rewolucji Gessler wróciła do restauracji, okazało się, że widnieją tam dwie nazwy, a właścicielka znowu po swojemu zaaranżowała przestrzeń. Nie lepiej było w przypadku potraw. Gessler straciła cierpliwość.

Ku**a, to jest w ogóle niedoprawione! O ku**a, co to jest! To nie jest jadalne! Smak tego okropny. Zamknijcie tę budę. To jest jedzenie, które należy wyrzucić całe do kosza, znaleźć kucharza i zacząć od początku. Zlikwidowana jest cała moja dekoracja. Niewielka jest tu moja ingerencja, bo całą, która była, żeście państwo uporządkowali po swojemu. To jest pani robota - wyrzuciła właścicielce restauratorka.

Magda Gessler szybko wycofała się z firmowania tego miejsca swoim nazwiskiem.

Moje nazwisko znika w ciągu minuty! Zostaje ta pani Matamaramaramara, bo to jest koszmar, a nie mara. Ja stąd znikam. Absolutnie nie podpisuję się pod tą rewolucją - oznajmiła właścicielom w odcinku.

Po zakończeniu programu właścicielka restauracji zdecydowała się na złożenie pozwu. Kobieta stwierdziła, że nagrania były zmanipulowane i miały na celu ją ośmieszyć. Restauracja wróciła do dawnej nazwy Matalmara i ostatecznie w 2014 wystawiono to miejsce na sprzedaż.

Stella Cafe - Lębork

W przypadku tego miejsca "Kuchenne rewolucje" nie doszły nawet do skutku. Właścicielka knajpy Stella Cafe miała niespłacone długi i w trakcie realizacji programu na miejscu pojawił się komornik, który zaczął konfiskować mienie. Przerażona właścicielka poczuła się słabo i trafiła do szpitala, a program nie mógł być kontynuowany.

Magda Gessler w 21. serii 'Kuchennych rewolucji' fot. TVN

